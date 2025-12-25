安普贤婚礼上哭了！挚友金宇彬娶申敏儿，他摘眼镜拭泪画面疯传！网友：比偶像剧更真实

金宇彬与申敏儿上周低调完婚，现场除了星光熠熠，更出现感人一幕！与新郎有20年革命情感的安普贤，被拍到在观礼时悄悄摘下眼镜拭泪，与周围宾客的笑脸形成对比，画面瞬间在韩网疯传，一度引起「态度争议」。

原来37岁的安普贤与36岁的金宇彬，相识於微时的18、19岁，当年一起上过某大学模特儿体验课程，从前后辈变生死之交。 安普贤曾多次在节目告白：「金宇彬是我人生最重要的人」，更透露当兵时只有金宇彬来探视; 而金宇彬2017年罹患鼻咽癌时，安普贤也默默陪伴抗癌，兄弟情跨越事业低谷与健康风暴。



网路上曝光的影片中，安普贤看著挚友与爱情长跑10年的申敏儿交换誓言，忍不住低头擦泪。 网友狂赞：「这才是真兄弟」、「眼泪说明了一切」、「比偶像剧更动人的友情」、「参加过婚礼的人都知道，遇到好友结婚，真的会感动到落泪」。 而金宇彬夫妻在婚礼前还特别捐款给弱势团体，喜事公益双重暖举获得赞赏。



近日安普贤在综艺《只要有空》爆料，自己原是陆军仪仗队出身，还考过游艇驾照，高中时甚至曾是拳击选手，差点加入职业队！他笑说当年是「跟著朋友闯首尔」：「金宇彬说要上首尔演戏，我就跟著来了。」意外揭露演艺路起源。

从军人、模特儿到演员，安普贤与金宇彬的兄弟情谊贯穿人生起伏，如今见证兄弟迎来幸福，铁汉眼泪感动全网。 网友忍不住喊：「这对兄弟CP我嗑了！」

