GD 豪掷 4000 万洒「10kg 体香」宠粉！见面会狂送联名项链香水、逆朝贡 CP 值惊人，手写情话纸花「小雏菊包围皇冠」惹泪崩

韩流天王 G-Dragon（GD，权志龙） 宠粉真的没有极限！出道以来首度举办个人粉丝见面会，GD 不仅展现舞台魅力，更将现场变成一场惊人的「逆朝贡派对」。 众多 V.I.P（粉丝名）在网上狂晒认证照，纷纷感叹门票仅需 8 万 8 千韩元，收到的赠品与感动却远超想像。

豪华礼包拿手软！连地毯都送

GD 为每一位中签进场的粉丝准备了诚意十足的套装，除了入场卡、照片门票、徽章、印有「小房子」图案的钥匙圈及代言咖啡外，最令人惊艳的是特地设计、绣有本次见面会标题「FAM+ILY：FAMILY FAM I LOVE YOU」字样的毛绒地毯，每个细节都在诉说对V.I.P的情意。



听歌还能做公益！场外免费送核桃糕

除了场内的惊喜，场外活动同样温暖人心。GD 的公益财团「JUSPEACE」特别与庆州 APEC 峰会官方甜点供应商「富昌制菓」合作，在会场外提供免费的核桃糕给粉丝。只要粉丝拍照上传至社群平台，财团就会以粉丝会名义捐出相应款项，让追星现场化为大型慈善活动。



香气满全场！4000 万韩元「GD香」带回家

GD 身上神秘的「香气」一直是粉丝讨论焦点，这次他干脆霸气全开，在现场喷洒多达 10kg 的馥马尔联名「狂野麝香」香水，据推算单是香气成本就高达 4000 万韩元！就连天降的纸花都沾满香气，且纸花上还印有 GD 的手写情话，被粉丝带回家后香气仍久久不散。



游戏环节狂撒名牌！1200 美金项炼大方送

见面会的游戏环节更是惊喜连连，豪礼清单让人看傻眼：Jacob & Co. 联名项炼，价值 1200 美元，是 GD 平时也常佩戴的同款; 全球仅 100 瓶的馥马尔联名香水，还有CASETiFY联名手机壳、LINE Friends 联名 ZOA BIG Plush 巨型抱枕等。 送出抱枕前，GD 还紧紧抱著它挑战时下最夯的 TWS《OVERDRIVE》撒娇 Challenge，真的太懂粉丝的心了！





舞台设计藏洋葱！「小雏菊」包围「皇冠」

不仅场外有小雏菊应援棒巨型装置区，舞台设计更是细节满满，天顶呈现代表 GD 的小雏菊造型，而当升降梯落下时，花心部份竟是代表 BIGBANG 的皇冠灯，象徵著成员与粉丝永远在他心中最重要的位置，让现场老粉集体泪崩。





复刻经典小红帽！8.8 万円见面会成业界清流

GD 在现场不仅做了各种时下流行的 Challenge，更惊喜复刻经典的《WHO YOU》小红帽舞台，让老粉感动不已。在如今见面会票价动辄超过 10 万、甚至逼近 20 万韩元的环境下，GD 这场仅收 8 万 8 千韩元的活动简直是一股清流。韩国网友纷纷盛赞该活动是「写作粉丝见面会、读作逆朝贡派对」，口碑爆棚。



感动与爆笑并存！MC 哭得比主角还惨

粉丝们也毫不吝啬地表达了对GD的爱。 见面会上，GD 读著粉丝来信时眼中泪光闪闪，努力忍住情绪。 没想到镜头一转，担任主持人的知名 V.I.P MMMN 竟然早已哭成泪人儿，这幕反差让原本感性的气氛瞬间破功，引发全场爆笑。



아 제발.... 권지용 팬들 편지 보면서 눈물 고여서 같이 눈물 흘리는데 미삼누 옆에서 오열하고 잇어서 눈물 쏙 들어감 하 pic.twitter.com/FgjS9dNRSI — 피플원 (@peacepIusone88) February 7, 2026

GD首次粉丝见面会 [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] 从2月6日到8日在首尔KSPO DOME举办，今晚还剩最后一场，让人感到期待又不舍。

