GD 豪掷 4000 万洒「10kg 体香」宠粉！见面会狂送联名项链香水、逆朝贡 CP 值惊人，手写情话纸花「小雏菊包围皇冠」惹泪崩
明星   2026年2月8日   星期日11:50   Sani  

（封面图源：IG@8lo8lo8lowme）

韩流天王 G-Dragon（GD，权志龙） 宠粉真的没有极限！出道以来首度举办个人粉丝见面会，GD 不仅展现舞台魅力，更将现场变成一场惊人的「逆朝贡派对」。 众多 V.I.P（粉丝名）在网上狂晒认证照，纷纷感叹门票仅需 8 万 8 千韩元，收到的赠品与感动却远超想像。

豪华礼包拿手软！连地毯都送

GD 为每一位中签进场的粉丝准备了诚意十足的套装，除了入场卡、照片门票、徽章、印有「小房子」图案的钥匙圈及代言咖啡外，最令人惊艳的是特地设计、绣有本次见面会标题「FAM+ILY：FAMILY FAM I LOVE YOU」字样的毛绒地毯，每个细节都在诉说对V.I.P的情意。
（图源：社群网络）

听歌还能做公益！场外免费送核桃糕

除了场内的惊喜，场外活动同样温暖人心。GD 的公益财团「JUSPEACE」特别与庆州 APEC 峰会官方甜点供应商「富昌制菓」合作，在会场外提供免费的核桃糕给粉丝。只要粉丝拍照上传至社群平台，财团就会以粉丝会名义捐出相应款项，让追星现场化为大型慈善活动。


香气满全场！4000 万韩元「GD香」带回家

GD 身上神秘的「香气」一直是粉丝讨论焦点，这次他干脆霸气全开，在现场喷洒多达 10kg 的馥马尔联名「狂野麝香」香水，据推算单是香气成本就高达 4000 万韩元！就连天降的纸花都沾满香气，且纸花上还印有 GD 的手写情话，被粉丝带回家后香气仍久久不散。
（图源：社群网络）

游戏环节狂撒名牌！1200 美金项炼大方送

见面会的游戏环节更是惊喜连连，豪礼清单让人看傻眼：Jacob & Co. 联名项炼，价值 1200 美元，是 GD 平时也常佩戴的同款; 全球仅 100 瓶的馥马尔联名香水，还有CASETiFY联名手机壳、LINE Friends 联名 ZOA BIG Plush 巨型抱枕等。 送出抱枕前，GD 还紧紧抱著它挑战时下最夯的 TWS《OVERDRIVE》撒娇 Challenge，真的太懂粉丝的心了！
（图源：社群网络）
（图源：社群网络）

舞台设计藏洋葱！「小雏菊」包围「皇冠」

不仅场外有小雏菊应援棒巨型装置区，舞台设计更是细节满满，天顶呈现代表 GD 的小雏菊造型，而当升降梯落下时，花心部份竟是代表 BIGBANG 的皇冠灯，象徵著成员与粉丝永远在他心中最重要的位置，让现场老粉集体泪崩。
（图源：社群网络）
（图源：社群网络）

复刻经典小红帽！8.8 万円见面会成业界清流

GD 在现场不仅做了各种时下流行的 Challenge，更惊喜复刻经典的《WHO YOU》小红帽舞台，让老粉感动不已。在如今见面会票价动辄超过 10 万、甚至逼近 20 万韩元的环境下，GD 这场仅收 8 万 8 千韩元的活动简直是一股清流。韩国网友纷纷盛赞该活动是「写作粉丝见面会、读作逆朝贡派对」，口碑爆棚。

感动与爆笑并存！MC 哭得比主角还惨

粉丝们也毫不吝啬地表达了对GD的爱。 见面会上，GD 读著粉丝来信时眼中泪光闪闪，努力忍住情绪。 没想到镜头一转，担任主持人的知名 V.I.P MMMN 竟然早已哭成泪人儿，这幕反差让原本感性的气氛瞬间破功，引发全场爆笑。

GD首次粉丝见面会 [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] 从2月6日到8日在首尔KSPO DOME举办，今晚还剩最后一场，让人感到期待又不舍。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

