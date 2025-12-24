朴正民用这招说服父母支持他的演员梦！二度挑战韩国艺术综合大学终於成功录取！

演员朴正民演出作品多多，近期更因为在颁奖典礼上搭配华莎歌曲的演出而受到关注。他不仅演技好，日前更在YT频道中透露自己没考上韩国艺术综合大学，而转向就读高丽大学的往事。

日前在YT频道节目邀请朴正民，当日他更从如何成为演员的契机，聊到自己也抱著导演梦的原因等等，分享了不少内心世界。一开始被问到「什么时候开始想成为演员」，他表示其实也没有什么样的瞬间，或是什么契机让他特别想要成为演员。他透露大约在19岁左右，因为不太想读书所以想成为电影导演，但为了成为导演而学习，来到大学路话剧剧团，做个小小工作人员。看著舞台上前辈们演戏的样子，他也想著自己是否能和他们一样？



因为梦想成为电影导演，所以挑战应考韩国艺术综合大学的影像院电影系，在这考试的过程中让他开始探索自我，从那时开始对於演员这个行业有些憧憬，当完兵回来的他正值22岁左右，下定决心往这方面发展。他提到自己看了电影《威基基兄弟》后也对编剧产生浓厚的兴趣，甚至感觉第一次找到了自己想做的事。在那之前，他认为自己没有什么梦想，又不会读书，只知道照父母所期望的职业发展。



他觉得应该韩国的父母们都很相似，希望儿女成为医师、律师等高社会地位的公务员等等。但朴正民在看完电影《威基基兄弟》后开始写了短篇剧本，甚至得到了京畿道学生文艺大赏，当时他才认知到自己对於这方面有所才能。不过当然父母亲并没有那么轻易能同意他走这条路，他形容自己高中三年与父母的关系简直像是地狱。



他进一步解释，自己虽然尝试去考韩国艺术综合大学，但不幸落榜。不过觉得自己还是必须上大学，於是最后考上了高丽大学人文学部。朴正民当时还以「有高丽大学的入学证明书，之后还能挑战其他大学」这样的原因来争取父母亲的同意，也就成功了。朴正民虽然考上了高丽大学人文学部，也顺利入学，但为了主修表演成为演员，读到一半就退学转战梦想中的韩国艺术综合大学影像院电影系，终於顺利录取。在2011年以电影《那一夜，青春褪色》出道。

