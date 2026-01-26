口碑狂烧、票房逆行！具教焕＆文佳煐《之后的我们》成为最卖座韩国爱情电影，超越《分手的决心》

韩国爱情电影《之后的我们》（后来的我们）展现势不可挡的票房气势，正式突破 200 万观影人次大关。导演金度英与主角具教焕、文佳煐等人聚在一起大合照庆祝！

根据 26 日电影票房综合电算网资料显示，截至当日上午 7 点，《之后的我们》累积观影人次达 200 万 1032 人。这一成绩不仅超越了 2022 年掀起「多刷观影」风潮、吸引 191 万人次的朴赞郁导演作品《分手的决心》，同时也成为自 2019 年《醉后的浪漫》之后，票房表现最亮眼的爱情电影，为一度陷入低潮的韩国爱情片市场立下全新里程碑。



其票房走势同样令人惊艳。自上映第 2 周周末开始出现逆袭后，口碑持续发酵，带动票房快速攀升。不仅连续 3 周拿下周末票房冠军，更连续 15 天稳坐票房榜首，在众多竞争作品夹击之下仍牢牢守住王座。即使进入上映第 5 周，热度依旧未见消退，也证明本片并非昙花一现的话题之作。



《之后的我们》成功的关键，在於「稀缺性」与「共感力」。近年来，韩国电影市场多以追求千万观影人次的大制作动作片，或是轻松消费的喜剧类型为主流，观众对能触动情感深处的正统爱情电影，早已累积了相当程度的渴望。《之后的我们》正好精准填补了这一空缺。在喜剧泛滥、观影疲劳感逐渐加剧的情况下，电影所带来的深层情感余韵，反而成为一种新鲜而有力的刺激。

此外，具教焕与文佳煐这组新鲜搭档所激荡出的化学反应，也成为票房爆发的重要引信。时隔 10 年再度重逢的恋人「恩浩」与「贞媛」，其情感叙事在两位演员高密度的演技下得以完整呈现。具教焕立体多层次的表现，以及文佳煐细腻的情绪铺陈，为原本可能流於老套的重逢题材注入鲜活生命力。金度英导演一贯细致的执导风格，也丝毫不放过角色之间的微妙张力，成功赢得「完成度极高的爱情电影」评价。



最重要的是，电影成功掌握了「普遍情感」。即使是改编自原作《后来的我们》的作品，《之后的我们》仍巧妙转化为贴近韩国情感脉络的叙事，降低观众的观影门槛。片中描绘的爱情、离别与后悔，都是任何人一生中或多或少都曾经历过的瞬间，透过符合在地情感的改写，让观众得以投射自身经验，这也成为电影能突破特定粉丝圈、扩展至大众市场的重要原因。

为 2026 年韩国电影市场揭开美好序幕的，《之后的我们》最终将写下怎样的票房成绩，备受瞩目。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻