观众不敢全信他是好人！金义圣笑称《模范的士》洗白路线太成功：这剧是我的「形象洗衣机」

以《尸速列车》、 《阳光先生》等作品中反派形象深植人心的韩国资深演员金义圣，近期在韩媒《体育京乡》专访中幽默坦言，自己主演的「模范的士」系列根本是他的「形象洗衣机」，更自曝比起正派角色，其实更爱演坏人！

金义圣在「模范的士」系列中饰演为帮助犯罪受害者而创立「彩虹运输」的张省哲会长，该剧以「私刑复仇」为主题，开播三季以来收视率均突破双位数，不仅让主角李帝勋两度夺下SBS演技大赏，更让过去总演反派的金义圣成功「洗白」。 他在专访中笑说：「每两年拍一季，就像定期在形象洗涤一样！」但他随即认真表示：「其实作为演员，我反而觉得演反派更有趣。 尤其是辅助型角色，欲望强烈的角色通常都是恶角，而且能对主角和故事产生巨大影响，演起来更过瘾。」

谈到《模范的士》的成功，金义圣分析：「很多观众都感觉法律无法充分保护受害者，加害者的惩罚总是不够。 这种私刑复仇的情节，虽然现实中不可能发生，但正因如此，剧中那种粗骇又坚决的『善恶有报』设定，反而给了观众安慰与快感。 」他也透露，至今仍有观众怀疑他的角色会不会在下一季突然「黑化」，让他哭笑不得：「大家对张省哲的爱与不信任，连戏外都在讨论，其实是件很有趣的事！」



除了戏剧上的形象转变，金义圣近期更开设YouTube频道「演技之城」，以伪纪录片形式大展幽默演技，连朴正民都受邀出演，网友笑称这是「才能浪费」级别的有趣内容。 他透露节目灵感来自与演员任亨俊的闲聊：「内容30%真实、70%虚构，但让虚构看起来像真实的过程非常有趣，有种演技解放的快感！」更预告未来将有更多演员排队参与，请观众好好期待。



关於粉丝最关心的《模范的士》第四季，金义圣也给出暗示：「每次季终都很担心拍摄用的运输公司场景会被拆掉...... 虽然演员间不会直接讨论，但大家都希望这不是最后一季。 主角李帝勋对系列很有责任感，拍动作戏从不马虎，生活又像苦行僧一样自律（笑），我想（拍下一季）应该没问题！」此言一出，立刻让剧迷充满期待，看来这位「反派专业户」的洗白之路，还会继续精彩下去。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻