金宇彬申敏儿婚礼藏10年泪光！法轮法师证婚词揭露抗癌期「最暖真相」：申敏儿曾「头顶供米」虔诚祈祷

韩娱圈神仙眷侣金宇彬与申敏儿於20日低调完婚，虽然仪式未公开，但婚礼的温暖细节持续流出！23日，担任两人主婚人的法轮法师透过其所属的「净土会」官网，公开了当天的证婚词全文，其中更揭露了两人从抗癌到结为连理的「深刻缘分」。

不同於其他明星结婚，邀请同僚担任主婚人，金宇彬和申敏儿婚礼的主婚人为何是法轮法师？ 原来，主动邀请法轮法师担任主婚人的正是金宇彬。 根据净土会透露，金宇彬在2017年罹患鼻咽癌抗病期间，曾找法轮法师进行谘询，获得极大的精神支持; 而在旁悉心照顾的申敏儿，同样从法师的慰藉中得到力量。 这份在患难中结下的缘分，让金宇彬决定亲自拜访法师，请他为人生最重要的日子祝福。



法轮法师在证婚词中透露：「我和两位认识很久了。 敏儿心地温暖善良，十多年来持续捐助贫困儿童。 宇彬曾因健康状况不佳而经历困难，那时敏儿曾头顶著供米，前往庆州南山观世音菩萨像前祈祷——那是超越宗教的、纯粹的同行。 后来宇彬重获健康，并在今天这个场合，两位牵手许下共度一生的婚姻誓言，这真的是很深缘分的结果。」

除了祝福，法轮法师也给予了实在的婚姻建议：「一起生活并不容易，生活中会出现意见分歧，并因此产生冲突。 已婚夫妇不应只追求互相依赖的温暖，更需要非常『尊重个人的自由』。」这番话被韩网认为是点出了两人爱情长跑仍能保鲜的关键。



金宇彬与申敏儿自2015年公开恋情，历经男方抗癌、复出等人生起伏，爱情长跑十年后终於修成正果。 婚礼由至亲好友李光洙主持，整体氛围温馨感人。这场婚礼没有华丽排场，却处处是故事。 从回礼、手绘菜单到证婚人的选择，每一处细节都刻著两人相扶相持的印记——真正的神仙眷侣，或许就是这样：在苦难中见过彼此最真的样子，却依然选择紧握双手，许下一生的约定。

