救火神牌！DAY6 Young K临危受命加盟《惊六》，起底学霸背景+大胃王潜质：接棒 Key、新姐核心地位

韩综长青树 tvN《惊人的星期六》（以下简称《惊六》）近期陷入创社以来最大危机！由於原班底朴娜勑、Key、挑食的新姐集体卷入「非法医疗争议」被迫下车，节目一度传出面临废止。 今日（6日）制作组正式祭出紧急处方，宣布由大势乐团 DAY6 成员 Young K 惊喜加盟，试图以其正直形象与过人天赋挽救收视颓势。

据韩媒，Young K 今日上午已悄悄现身录影现场，让原有的主持班申东烨、太妍、P.O 等人惊喜万分。 这也是《惊六》开播 8 年来最具关键性的「换血」时刻，该集内容预计於 2 月 28 日正式首播。



《惊六》过去最核心的看点莫过於 Key 的「天才听写能力」，而制作组锁定 Young K 的原因非常明显：他比 Key 更像「脑力怪物」。 Young K是韩流偶像中首位考入「KATUSA」（驻韩美军附编韩军）的精英，拥有多益（TOEIC）970 分、托福（TOEFL）116 分的惊人学霸背景。身为创作才子，Young K为DAY6一手打造了《You Were Beautiful》、《Time of Our Life》等多首神曲， 手握 218 首版权曲，在 K-Pop 圈被誉为「信听六」（相信而听的 DAY6）核心，对歌词脉络更是极其敏锐，被看好能完美承接「听写王牌」的角色。

除了脑力外，Young K 的食量也是演艺圈公认的「优质股」。 曾在《全知干预视角》展现惊人食量的他，拥有「大胃王狐狸」、「美食家猫咪」等封号。 随著大胃王担当「挑食的新姐」离开，Young K 将发挥其吃货本能，同时填补「智力」与「吃播」两大缺口，是名符其实的全能型选手。



面对朴娜勑与 Key 因非法医疗疑云重创节目名声，制作组此番「大换血」不仅是内容升级，更是一场形象保卫战。 Young K自 2015 年出道以来，以诚实的军旅生涯、顶尖学历及稳定的音乐活动，构筑了极其优良的「正直青年」形象。 节目组寄望透过他，重新赢回观众对《惊六》失落已久的信赖。

站在悬崖边缘的《惊六》，究竟能否靠著这张「全能王牌」重新翻盘、迎来第二次全盛期？ 首集「救火秀」将於 2 月 28 日正式揭晓。

