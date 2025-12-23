Netflix人气恋爱实境秀《单身即地狱5》强势回归！最新预告公开：单身男女火热争夺爱情，PD剧透有多样感情线！

大型修罗场又来了！短短的预告就觉得这季又会超刺激！

《单身即地狱》邀请魅力十足的单身出演者来到荒岛上寻觅对象，主要分为「地狱岛」和「天堂岛」两部分，只有在地狱岛配对成功，才能前往天堂岛度过浪漫的约会夜。自开播以来，每一季皆打入 Netflix 全球 TOP 10，而第五季也确定将於明年1月20日正式上线。



连续五季带领《单身即地狱》缔造高人气的金在元 PD 表示：「除了『百感交集』之外，似乎找不到其他形容词。」他也感性补充：「能一路走到现在，都是因为从第一季开始陪伴节目的所有单身出演者，以及始终支持《单身即地狱》的观众们，真的非常感谢。」

同时，他也小小「剧透」，第五季将回归以「心动」为核心的正统恋爱实境节目魅力，观众不仅能看到更加多样化的感情线，也能感受到出演者之间更鲜明、强烈的个性火花。



公开的预告片中，单身男女们展开毫不退让的爱情争夺战。「还有脚踏两条船的人吗？」、「我怎么了？我只是跟他去过一次天堂岛而已」、「是觉得大家都进了他的鱼池吗？」、「怎么就 Kiss 了啊！」等直言不讳发言，瞬间点燃现场气氛，也预告更加刺激、更加火热的修罗场即将来临。即使只是短短的预告影片，出演者们强烈的存在感也已牢牢抓住观众目光。



