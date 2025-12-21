《黑白大厨》第二季战火再起！揭秘「黑汤匙取名公式」引爆韩网疯传：你是哪种料理传奇？

Netflix 年度现象级综艺《黑白大厨：料理阶级战争》正式带著第二季强势回归！本季不仅料理对决更具创意、战况更显焦灼，黑汤匙厨师们充满个性的「头衔」也再度成为话题焦点。 Netflix 官方甚至大方分享了独家「起名大法」，引发全网疯传，快来看看你的专属头衔是什么！

延续「K-料理」传奇，第二季战火升级

《黑白大厨》由著名美食家白种元和韩国唯一米其林三星主厨安成宰担任评审，第一季自去年 9 月首播后便引发全球震撼，不仅写下韩国综艺首度蝉联 Netflix 全球非英语榜 3 周冠军的纪录，更开创了「K-料理生存战」的全新纪元。



第二季阵容更显豪华，众多料理界泰斗以「白汤匙」身份加盟，包括：米其林二星主厨李骏，横跨韩、西式领域的米其林一星名厨孙钟元，韩国首位寺刹料理名师善财法师，以及拥有57年资历的中餐传奇侯德竹等。 这些顶尖大师将与被称为民间高手的「黑汤匙」们，仅凭「味道」一决胜负。 本季特别加入了运用地方特产重新诠释「韩国之味」等全新任务，紧张感与可看度全面进化。



成功的四大关键：张力、公平、共鸣、新颖

本系列能在全球热议，四大要素缺一不可：将阶级叙事浓缩进料理对决的「戏剧性张力」，蒙眼评审保障的「绝对公平性」，引发共鸣的「参赛者成长叙事」，以及向世界推广韩国独特烹饪法的文化新鲜感。 第二季则将在此基础上继续进化，引起观众无限期待。



韩网疯玩！你的「黑汤匙」头衔叫什么？

本季黑汤匙的头衔依然充满趣味性，例如「中餐暴走族」、「三星杀手」、「去纽约的猪肉汤」、「叛逆天才」等，让人过目不忘。 Netflix 官方也俏皮地给出了「取名公式」，即「最近到访的城市+最爱的料理+最近看过电影主角的职业」。



这项公式迅速在韩网引发挑战潮，网友纷纷po出超有气势的名称：「仁川咖喱魔法师」、「首尔寿司警察」、「LA麻辣杀手」、「大田烤肠驱魔师」、「釜山Gambas神父」、「高雄麻辣香锅警察」、「仁川冷面律师」、「东滩生鱼片猎魔人」，甚至还有人叫「坡州炒码面研究员」，是不是刚看完金多美的新片《巨洪》呢？ XD



战况预告：1V1 淘汰赛即将引爆

《黑白大厨：料理阶级战争2》已於 12 月 16日公开前 3 集，经历残酷竞争后，80 位黑汤匙已急速浓缩至 19 人精锐部队。 接下来，他们将与白汤匙大师展开一对一热血对战，新集数将於下周二准时上线。

欢迎留言分享你的「独家头衔」，让大家看看这里隐藏了多少位料理高人！



