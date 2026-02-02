SEVENTEEN 传奇神曲〈Don't Wanna Cry〉MV 破 3 亿大关！世界巡回安可场 4 月震撼回归

人气男团 SEVENTEEN（S.COUPS、净汉、Joshua、JUN、Hoshi、圆佑、Woozi、THE 8、珉奎、DK、胜寛、Vernon、Dino）诞生了播放量突破 3 亿次的 MV。

根据 HYBE 旗下厂牌 PLEDIS Entertainment 於 2 月 2 日表示，SEVENTEEN 第四张迷你专辑《Al1》的主打歌〈Don't Wanna Cry〉（不想哭）MV，於当日上午 9 时 30 分左右在 YouTube 上的播放次数超过了 3 亿次。



〈Don't Wanna Cry〉是一首描写少年首次面对深切悲伤时刻的歌曲。於美国洛杉矶拍摄的 MV，以感性的影像美学与 SEVENTEEN 高完成度的表演，将歌曲的抒情氛围发挥到极致。



〈Don't Wanna Cry〉发行当时曾登上韩国国内主要音源网站的即时排行榜榜首，并在音乐节目中夺下 6 次冠军。在全域音讯与音源串流平台 Spotify 上的累计串流次数已逼近 2.5 亿次，可见全球粉丝持续不断的好评。

SEVENTEEN 正透过世界巡回演唱会与小分队活动持续活跃。S.COUPS X MINGYU 上个月从仁川 INSPIRE Arena 开始，正巡经国内外 5 个城市举行「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」。DK X SEUNGKWAN 则透过歌唱挑战等多样化内容，延续迷你一辑主打歌〈Blue〉的热度。



「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」也将持续进行。SEVENTEEN 将於 2 月 28 日及 3 月 1 日在香港启德体育园、7 日在新加坡国家体育场、14 至 15 日在曼谷国家体育场、21 日在布拉干省的菲律宾体育场引爆热情。4 月 4 至 5 日则将在仁川亚运主体育场举办安可演唱会，为长达 7 个月的世界巡回画下圆满句点。

