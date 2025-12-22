不是财阀、不谈恋爱也能爆红？《公益律师》郑敬淏用法庭战斗证明「正义真的会上瘾」，成近期最大黑马

你知道「Pro Bono」是什么意思吗？ 这个源自拉丁文 Pro bono publico 的缩写，指的是律师为弱势族群提供无偿法律服务的公益行为。 而tvN全新土日剧《Pro Bono》，正是以此为名，真实描绘一群在「零酬劳、零业绩」现实中，依然选择为正义而战的公益律师故事。

由郑敬淏主演的《公益律师》自6日开播以来收视持续走高，剧情节奏紧凑、法庭戏张力十足，被不少观众点名是「近期必追韩剧」。 最新播出的第4集更创下自身最高收视，首都圈平均8.1%、最高9.4%，全国平均8%、最高9.2%，同时拿下同时段有线与综合频道冠军，就连tvN最重视的2049族群收视也稳坐第一，成绩相当亮眼。

推荐看点1：郑敬淏「演技变色龙」再发威！

出道20年的郑敬淏，此次饰演原本执著於出人头地的「国民法官」姜大卫，却因一场阴谋被迫脱下法袍，沦为大型律师事务所角落、专接公益案件的「零收入律师」。 从法庭上的威严判官，到私下跟著PSY《Celebrity》跳舞的反差萌; 从被栽赃收贿时的震惊崩溃，到为求生存在新环境中展现的犀利与算计——郑敬淏以细腻多层次的演技，将角色的挣扎与转变演得丝丝入扣，让观众完全沉浸於姜大卫的跌宕人生。



推荐看点2：紧凑剧情+社会关怀 爽度与深度兼具

剧情毫不拖遝，首集即引爆主角从云端坠落的危机，并迅速展开他作为公益律师的首场战役。 面对国家与财阀的庞大势力，姜大卫运用过去身为法官的经验与智慧，展开一场场「以小搏大」的精彩辩论，每集结尾都让人热血沸腾、直呼过瘾。 剧集在追求戏剧张力的同时，也深刻触及社会弱势族群面临的法律困境，引发观众共鸣与思考。



推荐看点3：收视曲线说明一切 话题热度持续燃烧

《公益律师》收视从首集的4.5%一路攀升，第四集便逼近10%大关，尤其在2049年龄层（20至49岁男女）中同样稳居冠军，显示其成功吸引核心追剧族群。 网路讨论区中，郑敬淏的演技、紧凑的剧情布局，以及李裕英、尹那武、金甲洙等配角群的精彩表现，均是热议焦点。



《Pro Bono》是一部融合法庭爽感、黑色幽默与人性温度的作品，节奏明快却不流於说教。 郑敬淏细腻又有爆发力的演出，让一个在名利与良知之间不断摇摆的角色活灵活现，也再次证明他不受类型限制的实力。

全剧共12集，每周六、日晚间9点10分播出，接下来姜大卫将如何在公益律师这条「没钱又麻烦」的道路上走出自己的答案，绝对值得继续追下去。

