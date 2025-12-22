池锡辰人生首度夺下大赏！《藉口GO》颁奖典礼全场感动瞬间：「这是我出生以来第一次拿到大赏」

池锡辰在「第3届《藉口GO》颁奖典礼」中，成为大赏奖杯的得主，刘在锡也感动发声。

当天的颁奖典礼共有 32 位艺人出席，让典礼更加华丽精采。大赏候选人包括南昶熙、梁世灿，以及池锡辰。介绍大赏候选人的 VCR 中，未能到场的曹世镐也出现在画面中，引发关注。对此，前辈宋恩伊表示：「世镐也真的辛苦了。」表达共鸣，而刘在锡则说：「在候选人当中，虽然曹世镐今天未能出席，也请大家为他鼓掌一次。」让现场气氛更加温暖。



大赏得主将获得一枚由纯金打造的金质徽章，颁奖嘉宾则由上届大赏得主黄晸珉担任。在紧张气氛中公布的结果，第3届《藉口GO》颁奖典礼大赏最终由池锡辰获得。

登上舞台的池锡辰难掩激动的心情。他表示：「这是我出生以来第一次拿到大赏。衷心感谢各位成员为我投票，也一直很感谢制作团队。在《藉口GO》节目期间，大家对我的喜爱让我倍感温暖，也非常感谢一起合作的黄晸珉、刘在锡、梁世灿。」



接著他补充说：「其实我一直坚信『只要撑下去、再撑一下，总有一天会迎来这样的好日子吧』，而我也确实做到了。能在这么多优秀的人面前获得这个奖项，我感到无比荣幸。谢谢大家。」他真挚的情感溢於言表，在台下看著这一幕的HAHA和池睿恩也感动得热泪盈眶。

刘在锡也表达了对池锡辰的敬意和钦佩：「我觉得锡辰哥让我明白，只要默默坚持，就会有很多人认可你。」

