不是財閥、不談戀愛也能爆紅？《公益律師》鄭敬淏用法庭戰鬥證明「正義真的會上癮」，成近期最大黑馬

你知道「Pro Bono」是什麼意思嗎？ 這個源自拉丁文 Pro bono publico 的縮寫，指的是律師為弱勢族群提供無償法律服務的公益行為。 而tvN全新土日劇《Pro Bono》，正是以此為名，真實描繪一群在「零酬勞、零業績」現實中，依然選擇為正義而戰的公益律師故事。

由鄭敬淏主演的《公益律師》自6日開播以來收視持續走高，劇情節奏緊湊、法庭戲張力十足，被不少觀眾點名是「近期必追韓劇」。 最新播出的第4集更創下自身最高收視，首都圈平均8.1%、最高9.4%，全國平均8%、最高9.2%，同時拿下同時段有線與綜合頻道冠軍，就連tvN最重視的2049族群收視也穩坐第一，成績相當亮眼。

推薦看點1：鄭敬淏「演技變色龍」再發威！

出道20年的鄭敬淏，此次飾演原本執著於出人頭地的「國民法官」姜大衛，卻因一場陰謀被迫脫下法袍，淪為大型律師事務所角落、專接公益案件的「零收入律師」。 從法庭上的威嚴判官，到私下跟著PSY《Celebrity》跳舞的反差萌; 從被栽贓收賄時的震驚崩潰，到為求生存在新環境中展現的犀利與算計——鄭敬淏以細膩多層次的演技，將角色的掙扎與轉變演得絲絲入扣，讓觀眾完全沉浸於姜大衛的跌宕人生。



推薦看點2：緊湊劇情+社會關懷 爽度與深度兼具

劇情毫不拖遝，首集即引爆主角從雲端墜落的危機，並迅速展開他作為公益律師的首場戰役。 面對國家與財閥的龐大勢力，姜大衛運用過去身為法官的經驗與智慧，展開一場場「以小搏大」的精彩辯論，每集結尾都讓人熱血沸騰、直呼過癮。 劇集在追求戲劇張力的同時，也深刻觸及社會弱勢族群面臨的法律困境，引發觀眾共鳴與思考。



推薦看點3：收視曲線說明一切 話題熱度持續燃燒

《公益律師》收視從首集的4.5%一路攀升，第四集便逼近10%大關，尤其在2049年齡層（20至49歲男女）中同樣穩居冠軍，顯示其成功吸引核心追劇族群。 網路討論區中，鄭敬淏的演技、緊湊的劇情布局，以及李裕英、尹那武、金甲洙等配角群的精彩表現，均是熱議焦點。



《Pro Bono》是一部融合法庭爽感、黑色幽默與人性溫度的作品，節奏明快卻不流於說教。 鄭敬淏細膩又有爆發力的演出，讓一個在名利與良知之間不斷搖擺的角色活靈活現，也再次證明他不受類型限制的實力。

全劇共12集，每週六、日晚間9點10分播出，接下來姜大衛將如何在公益律師這條「沒錢又麻煩」的道路上走出自己的答案，絕對值得繼續追下去。

