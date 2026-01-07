朴宝剑「饭粒T」超有型！？《请回答1988 10周年》迷因狂发

《请回答1988 10周年》最后一集已播出，留下许多余韵，不仅是对《请回答1988》的不舍情感，还有对演员们的凝聚力备感珍惜，更意外地制造许多笑料！

搞笑首选绝对是朴宝剑的「饭粒T」，他加码参与读秒比赛，成功过关全场惊呼，结果下一秒李东辉就问他衣服怎么回事，原来他衣服黏满饭粒，朴宝剑本人都笑了，李东辉起哄：「饭宝剑、饭宝剑――」笑翻全场！更可爱的是，高庚杓与罗美兰都说：「我以为是衣服上的图案！」金成均：「居然能让饭粒升华成一种设计！」



X有粉丝发布此片段说：「朴宝剑穿了ADERERROR T恤，Logo旁边是饭粒，还以为那是设计呢……美男别再让我笑了。」此贴文吸引超过2万人点爱心，超过4300次转发，有网友说：「这男人讲话很真心，吃饭也很真心。」也有网友笑朴宝剑是「傻瓜剑」，但也说他出道到现在还那么纯真，很不可思议。



박보검 아더에러 티 입었는데 로고 옆에 밥풀이래 아

저거 디자인인줄 알았어 ... 미남아 그만웃겨 pic.twitter.com/rxg1GJUGHb — 이름이 (@gummyblue_) January 2, 2026

除此之外，《请回答1988 10周年》制造的谜因还有朴宝剑与安宰弘、惠利比柔软度，都让观众笑翻啦！



응팔 식구들 이때 솔직히 다 미친거 같앗는데 아무래도 술 한잔 안마시고 콜라만 마시고 이러는 박보검이 제일 미친거같다 .. pic.twitter.com/4Y8At3SDVx — 이름이 (@gummyblue_) January 3, 2026

《请回答1988 10周年》香港观众已可於Viu收看全集！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻