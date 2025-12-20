金宇彬♥申敏儿今天结婚！雪花纷飞的浪漫婚纱照公开，幸福全写在脸上

金宇彬♥申敏儿低调爱情长跑多年，终於迎来结婚这一天！恭喜！

今日（20日），申敏儿和金宇彬的经纪公司AM娱乐通过官方 IG 表示：「今天申敏儿演员和金宇彬演员将举行婚礼，非常感谢对一起度过人生宝贵开始的两人，给予温暖的祝福和支持。以后申敏儿、金宇彬演员作爲演员会努力以更好的面貌报答大家，谢谢。」

同步公开的婚纱照以黑白色调呈现，但依旧吸引众人目光。申敏儿身穿现代简约风格的礼服，优雅展露纤细的肩部线条；被称为「礼仪魔人」的金宇彬，则以极简黑色燕尾服亮相，将他招牌的高挑身形完美衬托。两人自然转身凝视镜头，脸上挂著幸福的笑容，甜蜜氛围满溢，宛如电影画面般浪漫。



婚纱照公开，网友也纷纷送上祝福：「一直盼著两位快点结婚，终於等到这一天了」、「恭喜！我最喜欢的情侣」、「哇～真的好漂亮！两个人要永远幸福地生活」、「感觉要流泪了... 恭喜两位结婚」、「因爲是金宇彬和申敏儿的粉丝，所以非常非常幸福，我爱你们两位」、「爲他们感到非常高兴」、「好配！拍得好漂亮」、「好有夫妻相」等等。

两人在2015年因担任某服装品牌广告模特而相识，随后发展为恋人，并於同年7月公开恋情。2017年金宇彬罹患鼻咽癌暂停活动时，申敏儿也减少对外活动，一直陪在他的身边。10年间一路相互扶持，展现出坚定而深厚的爱情，当两人正式宣布结婚消息时，也让大众纷纷送上最真挚的祝福。



