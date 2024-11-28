Super Junior利特恭喜台灣棒球12強拿第一！特別提林昱珉！說台灣「比起灶跤更像家」

Super Junior利特昨（28）日來台參加下月即將開播的台韓合作實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》記者會，再度提起台灣棒球殊榮讓台灣E.L.F.倍受感動。

*先前報導回顧：‎〈誰家愛豆也在關注台灣棒球12強拿冠軍！是「在地男團」Super Junior利特！〉‎

記者會上請節目成員一一打招呼，利特開口倒先恭喜台灣棒球在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）賽獲得冠軍，更特別提到金牌戰對戰日本的台灣先發投手林昱珉，甚至說「迷上了台灣棒球」。雖然過程曾出現翻譯誤翻的插曲，可能是班底Judy提醒翻譯才更正翻譯內容，不過直播仍能聽見現場記者對利特的恭賀歡呼連連。



▼E.L.F.剪輯精華片段



▼台灣奪冠&台灣選手林昱珉



後續利特再被記者問到12強，開玩笑說節目曾到棒球場賣客家漢堡（節目特製的漢堡稱「特」漢堡），是不是節目的運氣傳遞出去了，「看棒球的時候感受到教練的策略也很好，但是這些選手們在場上奔跑的模樣，產生了今後我們台灣棒球會更發展的想法」。當然，他也不忘自家韓國棒球，希望兩邊都能越來越發展。



最令人感動的是，記者問到台灣追星圈熱烈討論的「灶跤（灶咖，廚房之意）大戰」，他提及D&E（東海、銀赫）、圭賢都很常來，希望自己「更常來一點」，且「比起廚房，台灣更像家」。



▼記者會完整直播（51:48恭喜台灣棒球；1:10:58「比起廚房更像家」；1:20:05再提棒球）



據說利特在韓國是冒雪、壓線前來台灣，沒想到來台灣後回去的班機因大雪延誤，只好臨時下榻飯店，雖然什麼行李連充電器都沒有帶，但他享用了記者會上念念不忘的牛肉麵，在和逸飯店Blu Bar吃到了。邊吃邊開直播的他，二度提到台灣棒球和台灣像家，又讓台灣E.L.F.感動一波。

有趣的是，繼上次來台灣收看羅PD的YouTube頻道《頻道十五夜》訪問《艾嘉食堂》製作人，他這次在台灣看了《頻道十五夜》訪問正回歸的自家忙內圭賢，留言和羅PD與圭賢互動（下方影片已定位8:58）。圭賢很清楚利特本來台灣只是一日遊，但因韓國大雪而回不去，羅PD超認真找尋利特的留言。



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