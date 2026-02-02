丁海寅受邀米兰时尚秀却不被尊重！秀展现场影片公开后引发争议：当地主办差别待遇

演员丁海寅1月受邀至义大利米兰参加当地所举办的时尚大秀，一身帅气白色打扮相当抢眼，但从现场他坐著看秀的影片，被安排的座位却惹来当地主办是否对他有「种族歧视」的争议？

丁海寅在1月17日（当地时间）受邀至义大利米兰，参加在当地由Dolce & Gabbana品牌所举办的时尚大秀，时尚杂志GQ也在SNS社群媒体上公开了现场的影片，从现场影片看起来，丁海寅的坐姿相当不舒服，挤在两位外国男性之间，他只得缩著肩膀并拢著双腿。



影片中丁海寅除了坐姿非常拘束以外，坐在他左右两侧的外国男性更是聊起天来了，丁海寅因为无法参与对话，脸上的表情显得有些尴尬，眼神不安地向左边右边的远处望去。除了位置安排以外，特别该媒体对於所有其他的参加者都予以标记SNS帐号，唯独丁海寅被排除在外，消息一传开令人更加感觉到，同为座上宾的丁海寅在当地受到差别待遇。



网路上许多网友留言表示，这是西方人在公开场合将东方人视为透明人，无视东方人的表现，也有人觉得既然左右两侧的外国人想聊天，应先与丁海寅商量换个位置比较有礼貌，当然也有另一派网友觉得这是看秀日常，也算是个人的行为礼仪问题，无须延伸到种族歧视这么严重的状况。



但韩国艺人参与海外的时尚活动，争议事件也并非第一次，去年BlackPink成员Rose在Saint Laurent的2026春夏时尚秀现场也出现类似的状况，当时英国时尚杂志ELLE UK也曾在团体合照中仅删除了Rose，引发海内外粉丝们的强烈抗议，最终该媒体也正式发表道歉声明，并上传了Rose的独照以平息争议。

