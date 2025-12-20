热门韩剧《第二个信号》还有机会播出！赵震雄退圈风波后，官方首度回应：「正在努力寻找解决方案」

tvN 电视台首度针对因「少年犯风波」而宣布息影的演员赵震雄主演的电视剧《第二个信号》发表官方声明，让苦等 10 年的剧迷们看到了一线生机。

19 日，tvN 表示：「《第二个信号》是我们精心筹备的一部作品，原计划於2026年夏季播出，以此感谢过去十年来一直等待的观众。对於观众的失望和担忧，我们深表理解，面对目前的状况，我们也感到无比痛心。」



tvN 进一步表示：「从企划到制作，集结了众多工作人员、演员与相关人士的心血。为了守护《Signal 信号》所拥有的价值，即使需要花费一些时间，我们也将竭尽全力，为作品与观众寻找最佳的解决方案。」

先前在 12 月 5 日时，有媒体报导指出，赵震雄在就学期间，曾与同龄人结伙涉及车辆窃盗、性侵案件，并因涉嫌违反特定犯罪加重处罚法中的强盗及强奸罪名遭起诉，接受少年保护处分并被送往少年院。消息曝光后立刻引发争议，赵震雄也在隔天亲自表态，宣布退出演艺圈。



《第二个信号》是 2016 年播出的 tvN 电视剧《Signal 信号》的续作，由金银姬编剧，以及由金憓秀、赵震雄、李帝勋等演员时隔 9 年再度聚首的话题之作。然而，随著主演赵震雄卷入争议，作品实际上已陷入难以正常编排播出的局面。



剧中赵震雄饰演的角色「李材韩」设定为一名正义的刑警，与近日被揭露的其过去争议形成强烈对比。由於赵震雄属於戏份吃重的主要角色，几乎不可能透过剪辑方式处理，加上《第二个信号》已投入数百亿韩元的制作费，即使另寻主演，也难以配合李帝勋、金憓秀的行程进行重新拍摄，实际上可行性极低。



在这样的情况下，tvN 仍对作品播出的可能性持开放态度，《第二个信号》是否能够顺利公开，备受外界关注。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻