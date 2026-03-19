新剧《隐袐的监察》预告超爆笑！申惠善从金莎拉变身疯子室长，孔明化身笨萌王牌，两人化学反应超期待

申惠善从《莎拉的真伪人生》的金莎拉，化身成疯子监察室长，再加上孔明的爆笑演出，看完预告真的让人超期待！

tvN新剧《隐袐的监察》将於4月25日首播，讲述曾是大企业审计部门王牌的员工，因缘际会被降职为公司内部纪律维护负责人，与拥有秘密、性格古怪又狠辣的监察室长，在监视公司内男女恋情的过程中展开的办公室爱情故事。

剧中，申惠善饰演隐藏秘密、甜辣兼具的监察室长「朱仁雅」。作为最年轻女性主管，她工作严谨到不容一丝马虎，却因与卢基准的纠葛，迎来混乱又刺激的办公室生活；孔明饰演从审计部门的王牌变成「朱仁雅指定」办公室纪律维护负责人「卢基准」，为了对付朱仁雅，他拚命使出全力，却又时不时露出可爱又笨拙的反差魅力。



公开的最新预告中，公司内部一听到朱仁雅回来就骚动不已：反抗就会被踩得很惨，这也凸显了她的超强气场。这次，她直接把原本人生完美的卢基准推到第3稽核组去抓办公室恋情，卢基准一脸傻眼，忍不住喊「我明明是王牌，为什么…？」既心酸又好笑。



於是，卢基准和宿敌朱仁雅展开了既秘密又刺激的合作，而「揭发职员的隐秘私生活、揭开她自己的隐秘秘密」更让人对两人的互动好奇不已。卢基准为了手上的底牌和朱仁雅斗智斗勇，而预告也暗示了两人关系可能逆转的甜蜜瞬间：在刺激的团队合作抓秘密之后，基准竟脱口说出「你好漂亮啊，室长」，瞬间让人更加期待他们之间的罗曼史。



此外，本剧的男二女二也备受瞩目。金材昱饰演全在烈，海雾集团总管的副会长，虽出身财阀三代，却隐藏著痛苦的过去；洪华莲饰演外貌出众的朴雅静，副会长室的秘书。这组阵容也将为剧情增添更多火花和看点。



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