《神与律师事务所》收视狂飙，第2集就破8！角色「隐藏彩蛋」让观众全嗨了：有够会玩

由柳演锡、李絮主演的SBS金土剧《神与律师事务所》，才播出两集就引爆话题，收视率更是直接从前作《从今天开始是人类》的3.7%结局，飙升至8.7%，仅用两集就冲出翻倍的收视佳绩。 展现超强后势。

除了精彩的办案剧情，剧组巧妙融入演员过往经典角色的「隐藏版彩蛋」，更让观众在社群上炸锅，直呼：「这才是神来一笔！」

在14日播出的第二集中，处处藏著让粉丝会心一笑的巧思。 剧情描述柳演锡饰演的神与律师，为了帮冤枉致死的许城泰（饰 李强风）讨回公道，决心取得医院电脑系统中的关键硬碟，来揭穿医生「手术中心脏骤停死亡」的谎言。 听完神与的分析，一旁的亡者李强风忍不住赞叹：「律师nim也太浪漫了吧！」、「律师nim是连医学院一起毕业的吗？ 好聪明啊！」



这段对话立刻让观众联想到柳演锡在《浪漫医生金师傅》中的实习医生，以及在《机智医生生活》里饰演的小儿外科医师安政源，双重「医生身份」的巧妙致敬，瞬间引发爆笑。



而另一位主角李絮也没被剧组忘记。 为了潜入藏有证据的二手家电仓库，她饰演的韩娜贤决定伪装成检察官，没想到拿出的假证件上，名字竟然是「检察官 姜荷娜」！这正是李絮在SBS招牌剧《模范计程车》第一季中，所饰演的「热血疯检」经典角色。 不仅如此，她还完美复制了姜荷娜的招牌「羊毛卷发」造型，直接顶著这个发型潜入敌营，巧妙地串联起SBS金土剧的世界观。 这波操作让剧迷嗨翻，疯狂刷屏：「这根本是历代级客串！」、「好想念姜荷娜检察官啊！」



剧组也暖心回应，这些细节都是充满对演员们「满满爱意的致敬」，并表示：「在寻找关键证据的紧张氛围中，希望能为观众带来小小的乐趣。 未来也会在保持作品完整性的同时，继续准备各种能与观众互动的有趣元素，请大家继续支持拥有神力的律师神与！」接下来的剧情会否还有更多惊喜彩蛋，已经让观众期待值破表。

《神与律师事务所》逢星期五、六晚上在Viu上架，香港观众亦可一并收看更多热播韩剧及韩综，包括《权欲之巅Climax》、《天下面包：Bake Your Dream》 、《放学后戏剧班》 ，以及由柳演锡主持的《只要有空，4》 ，紧贴最新韩风。

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