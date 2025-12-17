「最爱上厕所男团」非他们莫属！Stray Kids已三届《AAA》闹笑话！3RACHA HAN一人就两次！

说到前阵子在台湾举行的《AAA 2025》，你印象最深是什么呢？无论如何，Stray Kids俨然成为最具「笑点」的艺人了吧？至少三届《AAA》都因厕所闹笑话！

先说《AAA 2025》发生什么事，颁奖「AAA最佳制作人奖」时，主持人李俊昊宣布前意有所指地说：「今年应该没去别的地方，好好留在位置吧？」宣布是Stray Kids创作小分队3RACHA（方灿、彰彬、HAN）获奖时，见彰彬和方灿站出来还说：「今天有好好待在座位上呢！」殊不知「3RACHA」仍缺人剩「2RACHA」。



现场摄影师很快捕捉到不见人影的HAN，HAN和忙内I.N正坐著花车赶回来。轮到彰彬讲感言时，因为还没等到HAN忍不住喊话HAN：「知城啊……」还向全场致歉，拖著拖著HAN总算归来！HAN开口就说：「我前年好像也发生一样的事，对不起。」他感谢完粉丝STAY也再次向全场道歉，铉辰在旁边摇头比倒赞，I.N也瞎加入（不是你和HAN一起去厕所的吗XD）。



HAN说的「前年也发生一样的事」，指的是《AAA 2023》，那时候也是3RACHA获颁最佳制作人奖。不一样的是，HAN和彰彬是还没上完厕所，路走到一半听到名字后，飞奔上台领奖，有粉丝笑说HAN和彰彬在台上一脸就是「憋不住」的样子。



아흨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미친ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 댕카스는 왴ㅋㅋㅋㅋㅋ 하ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 개뛰어가는 거 봨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/jEnkcSuGfx — 아리양 (@ari_91422) December 14, 2023

《AAA 2022》上，Stray Kids整团还发生过更糗的事勒！他们整群上完厕所回来坐错位置，坐到了被安排成表演舞台的位置，因为KARD志佑穿短裙站在桌面上，Stray Kids没人敢眼神向上看表演，全都在回避……



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

*先前报导回顾：

‎〈AAA上厕所总是不对时机！Stray Kids今年3RACHA飞奔领奖，去年坐错位置视线无处安放〉

这次《AAA 2025》过后，Stray Kids再次证明了他们是最爱上厕所男团无误XD，其实在颁「AAA最佳艺人2025」时，也只有6个人上台领奖，在他们上台时忍不住都想数一下有没有缺人啊XD！而颁歌手大赏「AAA年度歌手」时，一群人被彩带吓一跳也变成广传的名场面了XD。



스트레이키즈 AAA 최종 개그 pic.twitter.com/GhT0zyi9b4 — 땨미니 (@dddaminD) December 6, 2025

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻