AAA上廁所總是不對時機！Stray Kids今年3RACHA飛奔領獎，去年坐錯位置視線無處安放

大勢男團Stray Kids 14日在《2023 AAA》頒獎典禮鬧笑話，小分隊3RACHA領製作人獎，在觀眾眼裡看起來好好的，但倘若你知道背後發生什麼事，肯定會笑到不能自已！

有現場影片曝光，正當台上要頒發最佳製作人獎時，Stray Kids成員彰彬和HAN結伴要去上廁所，才要走離會場就聽見自己的小分隊名字「3RACHA」……HAN二話不說趕緊飛奔上前，彰彬也努力邊跑邊走跟上，兩人先回自己大隊的桌子接受隊友恭喜，再和3RACHA方燦會合，小分隊三個人才聚齊上台。

하씨 또 봐도 웃기네

쓰리라차! 하자마자 지성이 먼저 보내고 오도도 뛰어가는 승민이 봐 환상의 댕카스다

pic.twitter.com/MpPkcS402p — 아리양 (@ari_91422) December 14, 2023

這段短短的幕後花絮笑死網友了，網友看了看笑稱他們是「史上第一個要去廁所結果得獎的愛豆」、「好險不是上到一半得獎」，也有人這才知道：原來他們不會提前知道自己得獎。

還有很好笑的是，粉絲發現彰彬和HAN跑回座位時，整團數一數還是少了個人，原來鉉辰更早就去上廁所了人還沒回來！要是剛好彰彬和HAN早一點就跟個鉉辰一起去上廁所，不曉得頒獎場面又會變什麼樣子？鉉辰後來也在直播承認這件事，當他回來後聽說3RACHA拿了獎，很尷尬的壓低聲音問：「怎麼不叫我……」



쓰리라차 상받을 때 어디 갔었냐구요?

너무 갑작스러웠어요 심지어 저는 화장실 간다고 스탭분들한테도 말씀을 드리고 갔다왔는데.. 엥? 간 김에 그냥 있었는데 갑자기.. 엥? 현진아 쓰리라차 상받았대 이래가지구

!! 저 왜 안 불러줘써요~!!!



현진이 당황 황당 띠용 얼굴 또 나왔다ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/HzJ71a5Vkq — 황뚜 (@skzhyunjinS2) December 17, 2023

當知道幕後發生什麼事，再回顧3RACHA上台領獎的畫面，又是不同的想法了，不少粉絲開玩笑說只有隊長方燦一個人很開心發言，旁邊沒上到廁所的彰彬和HAN笑容很勉強，根本憋不住了。他們下台一時走錯邊也被粉絲捕捉，急急忙忙的樣子再次出了糗。



而Stray Kids去年也在AAA因為廁所鬧出笑話，那次還是整團8個人一起！

事情是這樣的，去年他們更大群集體去上廁所，回來找不到位置坐了不該坐的位置，因為那是表演舞台啊！要上桌子表演的KARD志佑，見狀不敢隨意更動表演，畢竟動線都是安排好的，穿著短裙就站上桌子表演。沒關係，只要我不尷尬尷尬的就是別人，圍著一圈的Stray Kids不是看向遠方就是低頭假裝(?)沉浸在音樂。



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

今年又經歷了差點因上廁所錯過領獎，Stray Kids可是連續兩年在AAA都鬧笑話了，粉絲笑說他們根本是「廁所男團」、「和廁所結下不解之緣了」、「在AAA有廁所魔咒」，也有人回顧了更多過往說「他們真的很愛組團上廁所」。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞