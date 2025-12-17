演员刘亚仁回归露曙光 传与《破墓》张载玄导演即将合作新电影

2023年因卷入毒品风波而中断演艺活动的演员刘亚仁，曾活跃於大小萤幕，无论是电影作品《辣手警探》《燃烧烈爱》《收尸人》等，电视作品《地狱公使》《芝加哥打字机》等，相当受到观众们的欢迎喜爱，近期传出他即将复出的消息。

据悉，韩国媒体《Sports Chosun》报导，刘亚仁将透过《破墓》张载玄导演所执导的新电影作品《吸血鬼》回归演艺圈。这是张载玄导演的新作品，并且在此期间内张载玄导演曾拍摄《黑祭司们》《娑婆诃》《破墓》等作品，可说是相当擅长於民俗鬼神灵异相关题材，本次再公开新作品将以吸血鬼为主题，更可视为他作品系列宇宙的扩张，也备受观众们期待。



张导演透过与海内外的媒体访谈，提到自己的新作品所讲述的故事，导演表示，以吸血鬼为题材，想要开发一个韩国原创的故事初期阶段，灵感也来自於经典的吸血鬼小说「德古拉」，所以导演希望能够制作一部以俄罗斯正教会为背景的吸血鬼电影作品，并预计需要花费2年的时间写剧本，直到能够完整公开可能需要4年左右的时间。



《吸血鬼》也将於明年下半年投入正式拍摄行程，届时该剧的演员刘亚仁，可望睽违3年再度回归演艺工作。演员刘亚仁从2020年9月到2022年3月期间，涉嫌服用异丙酚，以及非法取得安眠药，在美国吸食大麻等等，遭到不拘留起诉，并持续接受法院审判中。直到2024年被判处有期徒刑1年，罚款200万韩元。被法庭拘留的刘亚仁后续透过大法院的宣判，被判处有期徒刑1年，缓刑2年，罚款200万韩元。



演员刘亚仁的作品众多，也曾经获得第41届青龙电影奖最佳男主角奖和第57届百想艺术大赏电影部门最佳男演员奖，虽然私生活领域备受争议，但不知观众们是否仍期待他以作品再度回归。

