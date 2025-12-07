「LJ三兄弟」诞生！李俊昊、李浚赫、李浚荣还真的在《AAA 2025》同框！

《Asia Artist Award 2025》（AAA 2025）昨（7）日举行，事前受到讨论的「名字很像」的2025三名大势演员，李俊昊（이준호）、李浚赫（이준혁）、李浚荣（이준영），真的同框了！

事前要先回顾今年的《青龙系列大奖》，人气奖是李浚赫得奖，但同场的李浚荣听成了自己后上台领奖，李浚赫本来走出来了但见李浚荣上台便回座。主持人全炫茂再次确认是李浚赫，李浚荣才尴尬地下台把奖杯交给李浚赫，李浚赫给予他拥抱安慰。更有趣的是，李浚赫《AAA 2023》也曾把李浚荣听成自己的名字！李浚赫为了安慰李浚荣便主动提起此事，两人互动被网友认为有趣又温暖。



*报导回顾：

‎〈曾互相听错名字的李浚赫&李浚荣又要在《AAA 2025》相遇，网友：还有李俊昊〉



在《AAA 2025》名单宣布后，即有台湾网友提到李浚赫和李浚荣又要同场了，且还有李俊昊！完全就是「大乱斗」，增加听力困难XD。幸好昨日三人没有任何人出糗，典礼期间也特地安排三人同框桥段，李俊昊当场宣布(?)三人的组合名叫「LJ三兄弟」，很小心翼翼地念清楚三个人的名字，表示念起来真的很像兄弟、很高兴认识两人。



三人还给观众「截图时间」，一起对镜头比手指爱心，比完都笑了。李浚赫还拍拍两人肩膀，李浚荣则一度掩面，像是想起自己过去听错的黑历史般XD。网友都笑说李浚荣看起来还是很不安啊，也有许多人秒想起《蜘蛛人》分哏，认为三人同框要成为传奇场面了！



하 이준호 이준혁 이준영 쓰리샷 준 거 개웃기네 pic.twitter.com/SO6JrvAz9I — 루키 (@o3o_rookie) December 6, 2025

