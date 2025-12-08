ALLDAY PROJECT Bailey为 《AAA》喊「国家」道歉，「期待在中国再次与你们相见」

韩国媒体《STARNEWS》主办之颁奖典礼「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）移师台湾高雄，为十周年还特别举行演唱会「ACON」，6、7两日活动顺利落幕，但却出现了令人遗憾的争议。

ALLDAY PROJECT 6日获颁「AAA最佳艺人2025」时，美籍成员Bailey以英语说了「感谢给我们机会在这舞台表演，在这美丽的国家」，很快在中国社群「小红书」等遭炎上。



7日，Bailey在ALLDAY PROJECT专属的交流APP「DAY OFF」上，再以英语发表白底黑字声明：「大家好，我是 Bailey。我知道有些粉丝对我的得奖感言感到担心。当我使用『国家』这个词时，我的本意只是想表达，感谢并感动於有那么多粉丝前来与我们分享那个时刻。高雄是一个美丽的地方，能在这里遇见大家让我非常开心。我的话语从未带有任何政治意图。」

「我非常尊重所有粉丝，若我的言语让任何人感到不适或造成误会，我真心致歉。我们衷心感谢大家给予我们的支持，未来也会尽最大努力，以真诚回应这份支持。一直以来都谢谢你们。」

Bailey除了声明图片外，文字另外写了：「高雄真的是一座非常美丽的城市，能遇见大家是我的荣幸。期待在中国再次与你们相见！！永远的爱与尊重xx」

就看台湾网友如何解读最后的文字了，有不少人表达失望，但也有人认为只是写给中国人看的，ALLDAY PROJECT去过香港，因此向中国粉丝说「再见」也没错，Bailey是机智地在玩文字游戏。

