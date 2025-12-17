Viu原创韩剧《模范的士3》再创收视纪录！预告张娜拉出场做奸角

由韩国视帝李帝勋领军的Viu Original原创韩剧《模范的士3》话题不断，该剧不但连续八集位居同时段暨迷你剧收视冠军，上周更以12.3%收视率打破自身纪录，进一步印证了其人气！彩虹团队继续打击罪犯，更揭开了15年前一桩案件的真相！接下来为你整理了【六大必看】之处，观众稍后即可到Viu紧贴剧情发展。

1.揭开金义圣的过去

Viu Original原创韩剧《模范的士3》近日剧情揭开了张省哲（金义圣饰）的过去！15年前他还未成立彩虹运输，当年他的好友东洙的儿子民浩一夕失踪，疑犯林东贤却只被判刑五个月！张省哲为了寻求真相，与东洙二人在仅有的证据中发现民浩遭到林东贤殴打，林则和躲在阴暗处的某人对话；东洙到监狱要求林东贤说出真相，惜无功而返。



张省哲和东洙约好在林东贤出狱当天见面，可东洙却无故失约；时间来到现在，东洙已患上失智症，张省哲感到自责内疚，要是当年的他能够帮上忙，东洙便不会是现在的模样，彩虹团队决心为东洙寻回希望，也想藉此让张代表与过去和解！有《模范的士》系列的粉丝直言感动：「终於看到张代表的故事」、「金义圣演活了张代表的无力感」，可见一如编剧所言，彩虹运输每一员都是主角，都是不可或缺的成员。

2.李帝勋百变演技再次上线

彩虹团队调查林东贤后，发现他秘密从事地下体育赌博，操控著大学的体育赛事；而与他狼狈为奸的，就是该校的排球教练赵成旭，金道奇深信此人才是民浩失踪的始作俑者，更是他当年开车撞伤想要探求真相的东洙！今次他假扮成来自欧洲的体育经理人，佯装正在发掘亚洲的潜力新星，让曾经操纵比赛的球员郑延太信以为真；决赛当日，郑延太为了争取在欧洲出道的机会，没有遵照赵成旭的指示输球，使赵成旭和林东贤输得倾家荡产！



3.反派阴问锡令人心寒

继笠松将、尹施允后，本集Big Boss由阴问锡担任！原来当年民浩、林东贤和赵成旭同为大学排队选手，身为理事长孙子的千光镇 (阴问锡 饰) 表面上对三人照顾有加，民浩却意外发现千光镇让林赵二人打假波！后来千光镇进行一连串伤人行动，展现了他残忍的本性！阴问锡饰演的千光镇一角引来观众讨论，看似温柔的笑容背后，却隐藏著一颗冷酷的心，使网民不禁直呼：「一出场就营造出紧张气氛」、「笑声让人不寒而栗」，尤其他在剧中边笑边做坏事，反派表演展现得淋漓尽致！



4.打戏连场大快人心

千光镇要求金道奇到访一所废弃学校和自己做交易，数十名打手纷纷出现，金道奇戴上特制的金属手套后以寡敌众，令人看得相当肉紧！此时高恩发现金道奇的影片竟被人放到外国暗网进行直播赌盘，显然千光镇将道奇视为猎犬，用他的武力值来赚钱！高恩成功关掉所有摄影机以中止赌局，并引导金道奇成功找到广镇，后续发展令人越看越紧张！



5.表艺珍校园女神劲冻龄

安高恩（表艺珍饰）为了调查假波案，摇身一变化身校园女神潜入校园，亮丽造型让观众眼前一亮！不少网友指现年33岁的她童颜冻龄，韩媒亦指她「凭藉活力的表演和富有节奏感的演技，提升了《模范的士3》的吸引力」，令人更加期待她在接下来的表现。



6.预告张娜拉绝地黑化

早在《模范的士3》播出前，已传出本季客串阵容强大，包括尹施允、笠松将、阴问锡等，第九集预告更见张娜拉！据悉她今次将会一改戏路，化身娱乐公司的CEO，与彩虹团队抗衡！到底张娜拉的特别客串能否令收视再破纪录？观众必定要留意今周的播出！



除了Viu Original原创韩剧《模范的士3》引发热话外，由爱情剧女王徐玄振伙拍张栗主演的全新爱情韩剧《Love Me》亦将於12月19日在Viu上架！该剧改编自瑞典同名剧集，讲述拥有人人称羡的完美外表、名利与财富的妇产科医生徐俊京（徐玄振饰），内心却极度渴望被爱；直到她遇上唯一能看穿她坚强伪装、理解她内心的男人朱道贤（张栗饰），两人将在爱与被爱的过程中重新找回家庭的温暖与自我成长，香港观众万勿错过！



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻