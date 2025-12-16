避谈诽闻女友Winter！BTS柾国恋爱传闻后首开直播：生活回到正轨，看书、准备回归

防弹少年团（BTS）成员柾国卷入恋爱传闻后，时隔10天终於开直播与粉丝互动，引发关注。

自从本月5日被爆与女团aespa成员Winter传出绯闻后，柾国一度暂停直播动态，直到15日才透过粉丝平台Weverse开启直播，这也是他自3日之后首度直播露面。在恋爱传闻延烧期间，柾国仅在14日於社群平台上传一张戴著口罩的近照，简单向粉丝报平安，并未多作说明，因此这场直播也被外界解读为他对粉丝释出「近况更新」的讯号。

直播中，柾国并未提及任何与恋情相关的话题，而是将重心放在即将於明年发行的新专辑进度上。 他透露目前已完成约一半歌曲的母带后制，预计在19-20日左右几乎可以全部完成，近期也不断反覆收听完成的音源，对成果相当满意。 柾国表示成员们也曾聚在一起坦率讨论新专辑，大家一致认为这是一张完成度很高、值得期待的作品。



柾国还分享新专辑中约有3-4首是偏向表演（类型的）歌曲，风格新鲜又帅气，还有一首非常「嗨」的曲目。 虽然无法透露确切收录曲数，但他强调歌曲「不少」，目前仍有部份歌曲的编舞尚未完全完成，等到舞蹈定案后，才会正式进入密集练习阶段。 近期他也会依序播放歌曲、直接以Live方式演唱练习，甚至连过去专辑的舞蹈也重新对了一遍，让他感叹身体的记忆还在，成员们也很快就找回状态，并直言「真的很想快点回归」。



谈到近况，柾国笑说自己的生活作息逐渐恢复正常，过去常常熬夜打游戏、晚睡，现在一到晚上10点-12点就开始想睡觉。 移动途中他也养成在车上看书的习惯，书单多半来自粉丝在社群平台的推荐。 他坦言自己对哲学书比较无感，反而更喜欢小说类型。



至於外界最关心的恋爱传闻，柾国在直播中始终保持沉默，未对女友Winter一事有任何回应。 目前双方所属公司也尚未对资讯做出正式表态。 虽然未正面谈及争议，但透过直播与专辑进度分享，柾国仍以自己的方式向粉丝传达「正在努力准备回归」的讯息，让不少粉丝稍微放下心来。

