超爆笑！「1985LINE」徐玄振公开与「1984LINE」李浚赫是朋友、柳演锡是「欧爸」的原因 XD

徐玄振讲这段的时候眼睛还睁大超可爱！

近日，徐玄振作为嘉宾出演张度练主持的网路综艺《Salon Drip 2》。张度练提到两人是初次见面时，徐玄振坦言因为他们是同龄（1985年），所以一直很想见面。徐玄振是2月生、张度练是3月生，虽然张度练是3月生，但他提到自己7岁就上学了，所以两人都是和1984年的人一起上学。【＊韩国早年生（빠른년생）文化：指当年1月～2月出生，被视为与前一年3月～12月出生的人相同年纪并一起上学，但在2009年已经废除。】



听到这些话的张度练好奇问：「那么演艺圈1984年的朋友都有谁？」徐玄振回答：「和浚赫是朋友，演锡欧爸应该是1984年的！」张度练又问爲什么柳演锡叫「欧爸」，徐玄振说：「他说自己不和1985年生的人当朋友，所以让我叫他欧爸，虽然嘴上是叫『欧爸』 但是感觉是『呀～欧爸』。」



张度练又问那麽1985年的呢？之后提到了李光洙，徐玄振回忆道：「1985年的都是朋友，之前第一次就到光洙，因为我们是年岁，所以很高兴，拍古装剧的时候像小学生一样手牵著在民俗村奔跑。」光想就觉得好可爱 XD



日前确定由柳演锡和徐玄振已经确定二搭，出演MBC新剧《谎言》（라이어，Liar）。该剧讲述一对男女完美的结束了首次的约会，隔天却对彼此抱有截然不同的想法，在真相与谎言交织的风暴中，朝著意想不到方向发展的心理惊悚剧。继《浪漫医生金师傅》时隔9年再合作，让许多剧迷都相当期待！



另外，徐玄振的新作品《Love Me》将在本月19日播出，该剧讲述虽然拥有财富、名誉和外貌，但除了这些一无所有的一个女人的成长故事。剧中她饰演妇产科医生「徐俊京」，虽然看起来是有个体面职业、什么都能独自应对、闪闪发光的人，但实际上却是一个孤独至极的人物。【香港观众可於 Viu 收看哦】



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻