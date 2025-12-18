朴宝剑促成《请回答1988》10周年聚会！10年后依旧是「爱哭宝剑」，李东辉大赞他人品「太神圣了」

朴宝剑真的配得上「零负评男神」称号，李东辉、罗PD轮番称赞不停！

日前《请回答1988》李东辉和高庚杓作为嘉宾出演 YouTube 频道《十五夜》的直播，分享了10周年综艺的花絮。直播中，他们提到这次10周年聚会是朴宝剑在子女的群组中提议而开始的。时机正好，父母们也在群组中提议见面，所以促成这个聚会。

之后，李东辉还爆料这次拍摄时高庚杓时一直在哭，结果高庚杓又爆料朴宝剑应该哭得更多吧！李东辉就说：「那位（朴宝剑）朋友...10年来一直在哭， 《请回答1988》拍摄初期我们还不是很熟，当时就想爲什么哭得那么厉害。后来慢慢变熟、越来越了解他之后，就觉得那位朋友真的很单纯，真的是不可侵犯的领域，太神圣了！」



李东辉继续说：「骂宝剑的人...那个人应该被挨骂，朴宝剑最棒！感觉他一出现背景音乐会自动响起圣歌。这次拍《请回答1988 10周年》时也感受到了，我们像是接受教育一样，再次变得很干净，就像再回到拍摄现场一样。」罗PD表示：「10年前我们还会半开玩笑地说『那位朋友很快就会被世俗所污染』，但宝剑不管是当时还是现在都一样。」



将即在19日首播的《请回答1988 10周年》是讲述电视剧《请回答1988》成员们爲迎接10周年而出发的2天1夜旅行的综艺节目，包括10周年 MT 在内，将展现唤起双门洞胡同传奇回忆的多种内容。此外，演员们还录制全新版本的 OST，朴宝剑演唱的〈每天和你〉将在19日公开、「双门洞的妈妈们」演唱的〈你不用担心〉和「双门洞的孩子们」演唱的〈 惠化洞〉则在26日公开。



