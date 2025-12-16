【2025 SBS演技大赏】大赏「神之战」：《玩美秘书》韩志旼、《模范的士》李帝勋、《宝物岛》朴炯植、《螳螂》高贤廷等

一年一度的《SBS演技大赏》昨（16）日公开预告片，预告了最高荣誉「大赏」会是场「神级之战」，候选人又要一阵厮杀啦！

预告片一开场就是恐怖悬疑，一号候选人也就是「惊悚剧的神」，表现出让人窒息的气场，疯狂上身，压倒性投入杀人魔演技的《家母螳螂》高贤廷！



二号候选人气场也不凡，是和李浚赫在办公室谈起「欲擒故纵的大人恋爱」，扮演一出场气势便辗压的猎头CEO，「恋爱剧的神」《我的完美秘书》韩志旼！



「动摇局面的胜负师」、「冠军制造天才教练」，第三号热血登场的候选人正是「胜负之神」，《TRY：我们成为奇迹》尹启相！



迈入第三季的收视不败神话，《模范的士》（模范计程车）男主角李帝勋绝对是候选人。「独一无二的韩式黑暗英雄」、「制裁反派的终结者」，李帝勋扮演「God道奇」，正义之神加入战局！



「启动黑化模式，朝著绝对邪恶前进的本能！」「赌上人生全部的野心男！」朴炯植在《宝物岛》突破过往风格，变身「复仇之神」，参战大赏！



▼大赏完整预告片



《2025 SBS演技大赏》将在31日韩国时间晚间9点起直播，大赏人选将在最后揭晓！你看好哪位「神」赢得这场战争呢？

