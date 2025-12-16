《认罪之罪》金高银也是《一吻爆炸》忠实观众！自爆「每集播出后，都会传各种兴奋的讯息给安恩真」

张基龙和安恩真主演的《一吻爆炸》剧情轻松又好笑，果然让大家都陷入了！

金高恩最近接受《认罪之罪》采访时，表示最近沈迷在《一吻爆炸》这部剧，甚至会在每集播出后，传各式各样兴奋的讯息给至亲兼主演的安恩真。被问安恩真为何在《认罪之罪》播出后一直没有联系？金高恩说：「（恩真）好像还没有看过《认罪之罪》，我想是因为他去旅行了，如果他看到了，一定会联系我的。」而安恩真和金高恩是韩国艺术综合大学表演系的同班同学，作为演员出道后依旧保持的好感情，去年安恩真出演话剧《寂静天空》时，金高恩也有到场应援。



金高恩还提到：「在年纪更大一点之前，应该尝试一下像恩真一样那种程度的浪漫喜剧。昨天还在想会不会有点过头，结果最后接吻的时候，我边拍手边尖叫！这部剧就是有这样子的魔力，我太喜欢了！」当被问与下一部作品《柔美的细胞小将》（由美的细胞小将）第三季相比如何时，金高银说根本不在同档次 XD



《一吻爆炸》第10集中，孔志赫（张基龙 饰）和金善宇（金武俊 饰）为了高多林（安恩真 饰）展开幼稚又可爱的心理战，超级爆笑！这集最后孔志赫和高多林终於确认彼此的心意，两人深情的接吻作为结局，让人期待两人即将展开的甜蜜罗曼史。现在离大结局只剩下4集，接下来的剧情走向会如何？



