诚意满满！《请回答1988》为纪念10周年：继旅行综艺后，演员们还录制全新版本的OST！

《请回答1988》这真的是最强售后了！有综艺可以看，还有歌可以听呢！

为了纪念《请回答1988》播出10周年，继2天1夜的旅行综艺后，也确定将发行全新版本的 OST。这次不仅重新改编当年推出的歌曲，更特别的是，将由剧中演员亲自演唱，满满诚意令人感动。



第一部分是朴宝剑演唱的单曲，将在19日公开。第二部是「双门洞的妈妈们」李壹花、罗美兰、金善映和「双门洞的孩子们」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴宝剑、安宰弘、李东辉、崔盛元分别演唱的两首歌曲，将在26日公开。



申沅昊PD表示：「这次的 OST 也是爲了过去10年间喜爱电视剧的粉丝们准备的礼物。」马珠熙 OST 制作人也说：「作爲剧中人物，只有一起积累叙事的演员们才能感受到的感性，就像听到当时的 OST 自然而然地想起电视剧一样，《请回答1988 10周年》OST 也是由唤起我们内心深处回忆的歌曲组成的。」

而《请回答1988 10周年》综艺日前公开预告，已经惹哭不少剧迷，也期待19日节目播出啊！【香港观众可於 Viu 收看哦～】

