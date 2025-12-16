金宇彬&申敏儿婚期将近，李光洙&李善彬意外成焦点！网狂敲碗：想看接捧花

韩娱圈年底喜事连连！人气演员金宇彬与申敏儿将於12月20日在首尔某处低调举行非公开婚礼，仅邀请家人与至亲好友共襄盛举。 消息一出，粉丝与网友纷纷献上祝福，不过讨论区却瞬间歪楼，焦点全跑到另一对「演艺圈长寿情侣档」——李光洙与李先彬身上！两人因与新人交情匪浅，加上各自时尚风格鲜明，意外引爆「婚礼嘉宾造型猜想」热潮。

金宇彬与李光洙因戏剧与综艺《Running Man》结缘，兄弟情谊深厚早已是公开秘密; 而申敏儿与李先彬则因同为气质女星，常被网友拿来比较穿搭与形象。 如今两对CP将在婚礼同框，让网友直呼：「这组合根本是视觉飨宴！」、「李先彬的宾客穿搭绝对又会是传奇！」、「光洙那身高，和新郎有得一拼？」、「四个人站在一起的画面，我已经预见会疯传了！」

身高190公分的李光洙，向来是正式场合的「衣架子」。 他偏爱黑、深蓝、灰等经典色系西装，近期在各颁奖典礼上以俐落剪裁、完美比例大获好评。 网友笑称：「新郎旁边站一个更高的嘉宾，画面太美」、「李光洙只要站著，就是婚礼照片的完成式」。



李先彬的宾客穿搭期待值同样爆表，她曾在各大典礼上展现的俐落线条礼服、低调却精致的珠宝搭配，早就被粉丝封为「宾客穿搭教科书」。 加上她与李光洙互动自然、可爱的画面屡屡被翻出，让网友笑说：「婚礼上肯定又会出现名场面」、「李先彬根本怎么穿都是宾客第一名」。



随著婚礼细节曝光，线上讨论已从「穿搭之战」延伸到「捧花落谁家」。 由於两对情侣皆以「公开恋爱、长年稳定、路人好感度高」著称，不少网友开玩笑猜测：「捧花该不会直接传给李先彬吧？」、「李光洙这次参加好友婚礼，会不会紧张到跺脚？」

金宇彬与申敏儿爱情长跑多年，终成眷属; 而李光洙与李先彬自2018年公开恋情后，也低稳交往至今。 两对CP的友谊与爱情故事平行交织，难怪喜讯一出，众人目光也忍不住投向「下一对可能修成正果」的他们。 这场婚礼，除了见证新郎新娘的幸福瞬间，嘉宾互动恐怕也将成为另一大「名场面预定」！

