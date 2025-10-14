美女就是野兽？！金玟周&文相敏&罗门加盟奇幻惊悚剧《Beauty in the Beast》，演绎狼人与校园男神三角恋

今日据多家韩媒，演员文相敏、金玟周、罗门确定加盟Netflix新剧《Beauty in the Beast》。

《Beauty in the Beast》是一部融合爱情、搞笑与惊悚元素的现代版《美女与野兽》，故事围绕当愤怒达到临界点就会化为野兽的女子「河敏秀」、外表端正但时刻压抑著怒气的男子「权海俊」，以及世界上仅剩不多的狼人「李道夏」之间的命运与爱恋展开。 剧情描绘了身为新生的河敏秀与学长权海俊之间的秘密关系、身份暴露的危机，同时还有专门猎捕毒贩的狼人李道夏、猎人出身的父亲胜日，以及追查连环案件的侦探班道日等人物，交织出既搞笑又惊悚的青春罗曼史。

金玟周饰演河敏秀，是2025年新生，在父亲的教育下成为史上最成功社会化的狼人。 她虽然说话生硬、社交能力略显笨拙，但本性温和、喜欢人类，人生目标是「不杀人地好好生活」，就像一直以来那样。 然而，每逢满月她便会化身狼人，若情绪极度愤怒，无论白天黑夜都会变身。 某天，河敏秀陷入了禁忌的强烈爱情，从而展开一段危险又残暴的恋爱。



金玟周2018年参加Mnet选秀节目《PRODUCE 48》并以期间限定组合IZ*ONE出道，解散后专注演员发展，先后出演了《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》《卧底高中》、韩版《听说》等多部影视作品，目前正在拍摄JTBC剧集《闪亮》，首次担任电视剧女主角。



文相敏饰演「校园男神」权海俊，他外表完美、待人亲切，给人宛如文雅稳重大型犬的印象，实则背负著不为人知的过去与伤痛。 文相敏2019年以网剧《讨厌圣诞节的四个理由》出道，凭藉tvN《王后伞下》获得全国知名度，在《放学后战争活动》《不可能的婚礼》《凌晨两点的灰姑娘》《爱在独木桥》等剧中展现不同魅力。 2026年他将以KBS2周末剧《恩爱的盗贼大人》首次担纲三大台男主，加上确定出演Netflix新作《Beauty in the Beast》，正式迈向「大势演员」之路。



罗门则饰演地球上仅存少数狼人之一「李道夏」，平日独来独往，只有在猎杀毒贩时才释放兽性本能。 罗门以《僵尸校园》《第三人称复仇》《圣水洞之吻》《家族计划》等作品收获国际粉丝，已确定出演《僵尸校园》第二季，还将与金惠奫合作新剧《虽然从今天开始是人类》，预计2026年与观众见面。



本剧由曾执导《主君的太阳》《蓝色海洋的传说》《玉氏夫人传》的导演陈赫执导，《人性课外课》《天外谜踪》编剧陈汉赛执笔。

