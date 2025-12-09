BTS 柾国再创历史！成为《滚石杂志》第一位韩国 Solo 封面模特＋Spotify 破 100 亿串流双重里程碑！

BTS 防弹少年团 忙内 柾国（Jung Kook）被选为英国版《滚石杂志》（Rolling Stone UK）全球企划的第一位主人公，狂贺！！！！

音乐媒体《滚石杂志》最近公开了与柾国合作的单独封面照片。这次的画报是《滚石杂志》历史上首次由韩国、英国、日本三个国家共同合作的企划。柾国被选为此企划的第一位主人公，彰显了「全球流行巨星」的地位。



柾国登上韩国、英国、日本三个版本的《滚石杂志》实体封面，内页则刊登了画报、他的活动、音乐方向性与愿景等访谈内容。特别是，韩国 solo 歌手登上《滚石杂志 UK》封面模特，柾国是第一人。他的画报也同步公开为《滚石杂志》美国、法国、印度、菲律宾、中国的数位封面。总共在 8 个国家的实体、数位封面同时亮相，展现了强大的品牌力量。

柾国在访谈中表示：「现在是迈向新征程的时刻。我想不断尝试新事物，让自己不断进步。这就是为什么我想展现自己多元化的一面，成为一个引领潮流、而不是被潮流左右的艺术家，一个不受任何限制的艺术家。」

另一方面，最近在全球音源串流平台 Spotify 上，以柾国名义发表的 solo 歌曲累积串流数突破 100 亿次。这是韩国 solo 歌手首度达成 100 亿串流的全新纪录。此外，solo 单曲〈Seven〉(feat. Latto) 也突破韩国歌手单一歌曲首次达成的 26 亿累积播放数，人气居高不下。



此外，柾国与 Jimin 的 Disney+ 旅游实境秀《ARE YOU SURE?!》第二季也强势回归，现正热播中！！



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻