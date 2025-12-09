总统级肯定！BTS防弹少年团创韩歌坛首例，三星电子同获「善行捐赠大赏」总统表彰

韩国行政安全部於 8 日举行「第 5 届韩国善行捐赠大赏」颁奖典礼，向 20 个个人与团体颁发政府表彰，其中最高荣誉「总统表彰」由三星电子和 BTS 防弹少年团获得。

获奖的三星电子自 1994 年领先韩国企业设立社会贡献专门组织以来，在 27 年间累计捐款高达 9200 亿韩元。 三星的贡献尤其体现在「保护期满儿童及青少年」的自立支援上，透过提供住所、生活、经济与生涯教育，为弱势青少年奠定稳固的自立基础，成果受到高度赞扬。

BTS防弹少年团凭藉与联合国儿童基金会（UNICEF）合作的「Love Myself」活动，创下韩国歌手首次获得总统表彰的纪录。 该活动成功筹集了 92 亿韩元善款，为全球 155 个国家和地区的儿童及青少年提供暴力预防和心理支持，并透过全球心理健康计划惠及超过 1 亿人。



防弹少年团还提出了粉丝参与型的捐赠模式，为传播健康的捐赠文化做出了贡献。 值得一提的是，七位成员全数加入了 UNICEF 高额捐赠者组织（荣誉俱乐部，Honors Club），展现了顶级偶像的社会责任感。

防弹少年团通过所属公司BIG HIT MUSIC於 9 日表达感谢：「我们很高兴『Love Myself』活动能对社会产生积极影响。 这个奖项与其说是颁给我们，不如说是对所有认同『爱自己、爱世界』理念的人们的鼓励和支持。」他们特别向粉丝团 ARMY 致谢：「想把荣耀归於 ARMY。 未来我们也会努力为社会带来温暖的变化。」



此外，国务总理表彰则颁给了参与捐赠和分享活动超过 40 年的资深演员高斗心、东亚制药等。



另据悉，防弹少年团计划於明年春季发行完整体新专辑，并正在准备大规模的世界巡演。

