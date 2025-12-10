GD＆金泰浩PD再合作！《Good Day2》确定制作，拍摄日程、编排等细节目前尚未确定！

《Good Day》确定制作第二季啦！这一季G-Dragon （权志龙）会和谁一起出演，也备受关注！

9日，金泰浩PD在《第30届消费者之日 KCA文化颁奖典礼》上发表获奖感言时提到《Good Day》第二季要出来了。今日（10日）制作公司 TEO 表示：「正在准备制作《Good Day》第二季，G-Dragon 已确定出演，除此之外的拍摄日程或者编排等细节还没有确定。」



《Good Day》是时代的偶像 G-Dragon 成爲制作人，与照亮一年的各领域人物一起制作能够记录这一年的歌曲的音乐项目节目。而企划歌曲〈Good Day 2025〉的音源和 MV 收益全部捐赠，展现善良的影响力。

从2月到4月播出的第一季中，从《无限挑战》与 G-Dragon 结缘的郑亨敦、Defconn、黄光熙重逢外，还有 BIGBANG 的太阳、大声、CL到演员黄晸珉、丁海寅、任时完、金秀贤、李洙赫、金高银、aespa、SEVENTEEN BSS（夫硕顺）、DAY6、《黑白大厨》安成宰厨师、旗安84、洪真庆等华丽出演也成爲话题。



