《一吻爆炸》连续2周Netflix排名第一！最新剧照：安恩真的秘密被发现，张基龙＆金武俊展开心理战！

《一吻爆炸》除了收视创新高外，在 Netflix 也获得第一！孔组长终於知道高多林的秘密，看来要展开直行罗曼史了！

由张基龙、安恩真主演的《一吻爆炸》讲述爲了生计僞装成职场妈妈就业的单身女性「高多林」和上她的部门组长「孔志赫」之间的浪漫爱情故事。有别於其他韩剧，《一吻爆炸》第1集就出现「心动吻戏」，因此话题度、讨论度还有收视率都持续攀升，土甜剧情让人越看越上瘾 XD



10日，据 Netflix 官方网站 Tudum 统计的 Netflix 前10名显示，本月1日至7日《一吻爆炸》的观看人数爲480万，获得非英语影集排名第一。公开第1周在非英语影集以第三名开始的《一吻爆炸》，第2周上升到第二、第3周上升到第一，第4周也维持第一。



第8集尾声中，孔志赫（张基龙 饰）知道高多林（安恩真 饰）的秘密（和金善宇只是朋友关系，也没有孩子），预告两人心痛罗曼史的巨大转折点。公开的最新剧照中，孔志赫和金善宇（金武俊 饰）并排坐著，对彼此的行动反应敏感，眼神犀利。而高多林夹在两人之间似乎很尴尬，露出慌张的表情，让人对今后三人之间的关系更加好奇。



据制作组更透露：「今天播出的第9集中，得知高多林秘密的孔志赫和不想再隐藏心意的金善宇，两人将正式牵制对方。」还表示两个男人在爱情面前会变得可爱、幼稚，但依旧帅气又有魅力，会让观众们非常心动，好期待本周的播出啊！

