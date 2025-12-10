赵震雄风波扩大！业界爆料一喝酒就爆粗动手！波及演员郑满植、丁海寅

韩国演员赵震雄近日因「少年犯」旧闻与成年后数个负面消息被起底，随后宣布退出演艺圈，引发各界震撼。 然而根据韩媒《体育京乡》的最新报导，围绕他的爆料仍在持续延烧。

据报导，一名自称是「电影业工作者、赵震雄暴行与失序行为目击者」的A某，於8日在某线上社群发文，直言赵震雄之所以急著宣布引退，是因为「再硬撑下去就会连环爆更多事情」。

A某爆料，过去电影《狱火重生：金昌洙》聚餐时，赵震雄因不满某位丁姓/郑姓（정모씨，郑/丁韩文发音相同）演员的配角演技，当场起口角甚至动手成「小型斗殴」，最后由经纪人紧急把伤害方送走、公司代表出面道歉才收场。 他还指称，赵震雄喝酒后容易对同行失控，在圈内早就被贴上「酒品差、常闹场」的标签。《体育京乡》虽未表明郑姓配角演员是谁，却贴出了郑满植的《狱火重生：金昌洙》海报，「郑某」一目了然。

A某更说赵震雄形象早已在业界崩坏，「已经很久没有工作找他了」，甚至声称对方近年涉入政治，是为了「找靠山」。 他形容：「酒桌上遇到他真的很崩溃，刚开始看起来很绅士，但一喝就变了。」

《体育京乡》同时指出，纪录片导演许哲也重新提起2014年在活动车内遭赵震雄「无故挥拳打脸」的事件。 他称事后向赵震雄要求道歉，却只得到「我不记得了」的回应。 许导还说，当时车上另一位如今已相当知名的男演员，也曾遭赵震雄施暴。 （根据instiz原贴文爆料，2014年同场活动上遭到赵震雄暴力的是演员丁海寅）





多名业界人士向媒体透露，赵震雄的酒后脱序和其他问题其实早已不是秘密，「只是终於爆开了」。

