赵震雄「少年犯争议」给《信号2》泼冷水！李帝勋采访再次受到关注，韩网友心疼：肯定很辛苦、太可惜了

演员赵震雄近期因「少年犯黑历史」被翻出后宣布退出演艺圈，他的下一部作品《第二个信号》也进入紧急状态。

《第二个信号》是2016年备受喜爱《Signal 信号》的后续作品，特别是赵震雄在剧中是饰演正义刑警的角色，因此更加令人担忧。而《第二个信号》拍摄当时，另一位主演李帝勋的采访也再次收到关注。



李帝勋今年4月在《协商的技术》采访中提到正在同时拍摄两部《第二个信号》和《模范计程车3》（模范的士3）两部剧。



李帝勋表示：「发生这种情况，向制作公司表达我的歉意。」他接著说：「在拍摄一部作品时，双方都有协调日程的立场，但考虑到两部作品应该同时进行，所以在互相协调双方日程的过程中进行协商。如果问『什么时候休息？什么时候寻找个人的幸福？』那么首先今年已经放弃了，比起个人的幸福，作爲演员的成果更爲重要。」



目前《第二个信号》能否播出还是未知数，这段采访再被翻出，也让不少韩网友心疼表示：「事实上也不可能重拍吧」、「在观众立场上也觉得很可惜ㅠㅠ」、「又不能重拍！太可惜了真的...那个人偏偏是正义的刑警角色，所以更加可笑和愤怒」、「李帝勋也是受害者」、「重选新演员后重新拍摄是完全不可能的吗...？再花几年也没关系」、「其他演员、制作组有什么罪？呜呜呜」、「我真的很期待第二季」、「通过《Signal 信号》喜欢上了李帝勋，第二季等了很久」、「本人好像也一直在等第二季，好可惜啊！偏偏时隔10年才拍完，现在才爆料，时机真的是...」、「太生气了，应该很辛苦吧」、「两个角色的戏份都很多，肯定很辛苦 呜呜呜」等等。

