赵震雄高中时期的戏剧社后辈，出面发文澄清：「学长他高胖善良、反而是校园暴力受害者」

又有新反转！？演员赵震雄因少年犯出身的疑惑而宣布引退之际，网上出现了一篇题为「后辈所写的赵震雄高中生活」的文章引发了关注。

撰写该文的后辈表示，1995年自己是高中二年级时，第一次在学校戏剧社看到赵震雄。他说：「当时那位前辈的名字是赵元俊，是戏剧社三年级的前辈，给人的感觉是...班上一定会有的高高胖胖、性格善良的前辈那种感觉。」



后辈接著说：「现在想起来也觉得非常离谱」，并如此形容当时的校园氛围：「在排练戏剧时，三年级的不良学生会毫无理由地闯进来打前辈。就算后辈全都在看，也会抓语病找碴就打人，根本就是流氓一样的前辈，真的完全没有任何理由。」主张反而是赵震雄受到了伤害。

后辈表示：「元俊哥其实绝对不是不良学生，反而是因为被不良学生狠狠欺负才那样过日子的。我记得他比同年级大一岁，所以被欺负得更严重。每天被打却一次也没反抗过。以现在的说法，就是被当成『面包奴隶（빵셔틀=跑腿买面包的人）』一样对待。」并补充说：「即使在排练时被拖出去打一顿，再回来看到后辈们，还是会讲些好笑的事带动气氛，从没对后辈说过难听的话或抱怨。」



他主张，如果赵震雄真的是不良少年，理应会有人说「被他打过」，但学校里一次也没有听过这种说法，并称争议的过往事件中，赵震雄也并不是积极参与者，「可以视为是在被不良学生牵著走、被要求就得做的那种氛围。错误就是错误，我也没有要替他辩护的意思。」

后辈说：「那个年代这种事很多，而在其中默默承受一句话也不敢说的人就是元俊哥。」并主张「撇除犯罪，只看校园生活的话，他反而是校园暴力的受害者。」他又补充：「再说一次，我完全没有为犯罪找藉口的想法，只是突然想到了『罪可恨，人不可恨』这句话。」替赵震雄说了几句话。



另外，5日有报导指出赵震雄在高中时期，因特别法上的抢劫和强奸罪（以1994年标准）接受刑事审判并被送至少年院。之后赵震雄在一天内承认部分疑惑，并表示即刻中断所有活动，为演员之路画上句号，宣布退出演艺圈。

