赵震雄退圈后又被指控！演员、经纪人接连出声：片场砸冰霸凌新人、酒驾前科全起底！网怒轰：社会给过你机会了

韩国演员赵震雄近期因「少年犯黑历史」被翻出后宣布退出演艺圈，但风波并未就此结束。 如今又有多名演艺圈工作者跳出来爆料，称赵震雄过去在酒局中多次施暴，甚至造成心理阴影，让外界震惊不已。

根据韩媒「D社」后续追踪，演员A某透露，赵震雄是他演艺生涯中的「创伤」。 事件发生在201X年一场电影聚餐，当时还是新人的A某以临演身分参加。 问题出在第二摊的KTV，赵震雄强迫A某唱一首歌，A某因不会唱而道歉，赵震雄竟直接拿起冰桶里的冰块朝他脸上砸去，并怒吼：「前辈叫你唱，你竟敢无视？」虽然在导演等人劝阻下未进一步冲突，但A某坦言所受的羞辱与伤害，至今难以抹灭。



这并非单一个案。 演员B某、C某，以及经纪人D某、E某也向媒体指控，曾在酒局遭赵震雄「扇耳光、踢踹」。 一名曾与他合作电影的相关人员直言：「过去的事是问题，但问题在於他到现在都还是这样。」更有经纪人F某透露，赵震雄在20代时曾暴力对待剧团同事，30代时还曾酒后驾驶。 若这些丑闻在当年曝光，他可能根本无法演出正义形象的角色。



这一系列指控，让公众对赵震雄的观感从「同情更生人」（指接受法律制裁后回归社会的刑满释放人员，蕴含鼓励其重新生活的意义）转为质疑其品行。 韩国观众向来对「校暴、酒驾、暴力、权势霸凌」等议题极度敏感，公众愤怒在於，他作为公众人物，在享有名利的同时，并未以符合社会期待的行为回馈社会。不愿再支持有这类污点的艺人也属正常市场反应，并非所谓的「生涯埋葬」。 近期不少人呼吁「少年犯应被给第二次机会」，但回顾赵震雄的演技生涯，但「第二次机会」他其实早已得到：顺利念大学（（首尔大、庆北大、釜山大等6所国立大学今年在入学审查中开始纳入校园暴力纪录。包括首尔大被刷下的2人在内，共有45名考生最终遭到淘汰。韩国艺术综合大学也明文规定，不允许曾受过校暴处分的考生入学））、加入剧团、出道、走红。



许多韩国艺人甚至因更小的争议都得公开道歉或停工，有人因为在休息室抽电子烟、开球太用力、选举日穿了特定颜色的衣服或是把行李交给经纪人提，就得出面道歉。也有偶像因与成人片女优一起玩被迫退团，演员因分享AV照片而失去角色。他们并不是罪犯，但仅因「伤害大众观感」就必须低头道歉。在这种背景下外界质疑：「为什么只有赵震雄例外？」



更令人震惊的是D社透露早在 2017年就有人把赵震雄的少年犯消息传给经纪公司，但公司当时否认到底，还称「问过本人，根本是胡说」。 如今看来，当年是公司在说谎，还是赵震雄隐瞒？ 无论如何，他们在明知真相的情况下又悄悄活动了八年。

