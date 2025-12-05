D社爆！朴娜莱遭前经纪人申请「假扣押」！控诉内容超惊人：24小时待命、霸凌、伤害、强压差事

韩国演艺圈又爆震撼消息！根据韩国 D 社（Dispatch）独家报导，喜剧女星朴娜勑（박나래） 近日遭前经纪人向法院申请不动产假扣押，申请金额高达1亿韩元（约213万新台币）。 消息一出立刻掀起讨论。

D社报导指出，朴娜勑的多名前经纪人於3日向首尔西部地方法院提出假扣押申请，并预告将提起约1亿韩元的损害赔偿诉讼。 他们主张在任职期间遭遇多项不当对待，包括：职场霸凌、特殊伤害（疑似投掷酒杯造成伤害）、代开处方药与大批私人差事、进行费&食材费&酒水费等款项未结清。

根据前经纪人说法，朴娜勑要求他们长时间待命，处理私人聚会的采买与事后清洁，甚至还负责家务与家庭相关事务。 其中一人表示因不喝酒被斥责，还曾因酒杯被砸而受伤。 此外，有人称必须负责医院挂号、代领药物等私人医疗相关事项。对於费用部份，前经纪人声称工作期间代垫的食材费、酒水费与其他支出，屡屡遭到延迟或未支付。



前经纪人表示，忍无可忍才决定离职，但向公司提出未结款项后，却收到对方回应：「若再提要求，就以名誉毁损与文书伪造提告。」因此他们担心未来进入正式诉讼后，朴娜勑可能处分或隐匿财产，才会先申请假扣押。



目前朴娜勑方面尚未公开回应，相关指控均为前经纪人单方面主张。 相关消息很快就在韩网掀起了舆论，不少网友表示：「爆料方是D社啊，后面大概会把证据全丢出来，到时再看再说」、「但还是得听听朴娜勑的说法再判断」、「这种事等结果都出来再骂也不迟，之前也常常反转，先保持中立比较好」、「不能小看D社，他们在爆料方面还是很权威的」、「 娜莱好好休息吧，比起才华，你挣得实在太多了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻