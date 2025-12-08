风向大逆转？记者翻封存判决害艺人退圈被告发！各界通通出面喊话：勿让「社会性埋葬」扼杀重生

韩国演艺圈上周连环爆！演员赵震雄上周被爆出「30年前的少年犯罪纪录」，在风波延烧不到一天，他干脆宣布全面退出演艺圈。 但事情并未就此落幕——这次爆料的记者，反而被告了！

8日，韩国知名律师金景浩（音译）表示已透过「国民申诉系统」正式向检方提出告发，指控最先曝光赵震雄少年犯罪纪录的媒体记者涉嫌违反《少年法》第70条，该条文严格禁止相关机关回应关於少年事件的查询，目的正是为了保护当事人，避免过往记录外流成为摧毁其社会生命的凶器。 金律师痛斥，这家媒体硬是把「30年前已封存的判决书翻出来示众」，根本是「披著新闻之皮的暴行」。

他强调少年法存在的意义，就是让犯过错的孩子能在不被一辈子贴标签的情况下重新开始。 但如今相关记者为了点击率，疑似透过内部人士取得原本依法不得公开的案件资料，「这若属实，根本不叫采访，是违法」。

金律师质问：「一个高中生30年前的过失，真的是2025年大众『必要的知情权』吗？」并表示司法机关应彻查记者的资料取得管道。



爆料引发的后续震荡越滚越大，不少法律界与社会人士纷纷出面，认为整件事已偏离原本的「艺人丑闻」，甚至可能是对少年法精神的重大挑战。长期投入青少年议题的宋敬熔（音译）神父跳出来替赵震雄发声。 他表示，多数少年犯都在贫困或破碎家庭中成长，如今许多人早已努力生活、改过向善。 「若用今天的标准去审判他们的过去，那他们连呼吸都会变得罪恶。」他甚至向赵震雄喊话：「回来吧。」

政界也开始讨论。 共同民主党议员金元毅（音译）表示，他因此重新思考：「青少年时期的错，究竟该负责到什么程度？」法学界同样有声音。 首尔大学名誉教授韩仁燮直言，赵震雄当年确实受过法律制裁，「但因此在成年后被『社会性埋葬』，甚至选择终止一切活动，并不是正确的解方」。



这起事件起於「D社」5日的独家爆料，指称赵震雄在高中二年级时涉入车辆窃盗、性暴力与强盗案件，最后被裁定少年保护处分并送入少年院。 赵震雄所属公司其后承认「确有少年时期的不良行为」，但否认性暴力部份。 不过，隔天赵震雄本人仍亲自宣布无限期退出演艺圈。

