【综合】朴娜勑涉嫌「非法医疗」？ D社铁证曝光：「注射阿姨」私人公寓打点滴、滥用抗忧郁药

人气谐星朴娜莱近日被前经纪人爆料职场霸凌，包括代领处方药、预约医院等。 受到朴娜莱公司反驳后，D社今日进一步公开大量照片和对话记录，重磅反驳称朴娜莱方的说辞，并揭露她涉嫌多项非法医疗服务，包括在私人公寓及海外出差时接受非医疗人员注射（打点滴），以及不当使用不应投予酒精成瘾者的处方药。

事件起点：前经纪人控职场霸凌与非法差事

朴娜勑的多名前经纪人於 3 日向首尔西部地方法院提出假扣押申请，并预告将提起约1亿韩元的损害赔偿诉讼。 他们主张在任职期间遭遇多项不当对待，包括：职场霸凌（买酒菜、收拾派对残局、强迫参加酒局等）、特殊伤害（疑似投掷酒杯造成伤害）、代开处方药与大批私人差事（家务等）、拖欠工作款项（活动费、食材费、酒水费等）。

对此，朴娜莱公司解释称其医疗行为仅是为了缓解疲劳，因行程忙碌难以亲自到医院，因此是请求平时常去的医院的医生和护士出诊打点滴，强调「并无法律问题」。 同时，公司将争议归咎於金钱纠纷，指控前经纪人在退职金之外还要求前年度销售额的 10%，因遭拒绝才散播不实资讯。



D社打脸：图文揭示「注射阿姨」与非法场所

今日，D社公开多张照片和对话记录，针对朴娜勑方的声明进行了综合性反驳：

1. 非法施术场所：照片及对话记录显示，朴娜勑是在「姐姐家」打点滴，该地点并非医疗机构，而是一间商住两用公寓。

2. 非医疗人员施术： 为朴娜勑打点滴的所谓「医生/护士」，实为一名被称为「注射阿姨」的女子。 D社查证，该女子 IG 简介写著「内蒙古包钢医科大学医院特聘教授」，而其公司经营的业务多为化妆品制造、医疗观光等，并非医生。

3. 违法处方药流通与滥用： 根据对话记录，「注射阿姨」曾对经纪人表示：「正在收集处方签，这周之内能开出 2 个月的处方药，包括消肿药和安眠药。」D社指出，该安眠药的真实身份是抗忧郁剂（精神药物），属於必须有医生处方才能使用的药品。 更严重的是，该药物不应投予「酒精或安眠药中毒患者」。

4. 医疗废弃物违法处理：2023 年 11 月，朴娜勑出差回国时将「注射阿姨」叫去机场，於前往 MBC 的车上打点滴，并将使用后的医疗废弃物作为一般垃圾丢弃（可处以 2 年以下有期徒刑或 2,000 万韩元以下罚款）。

5. 海外也无法停止： 根据经纪人对话记录，「注射阿姨」曾多次为朴娜莱配送药品。2023 年 11 月 5 日，朴娜勑赴台湾拍摄《我独自生活》时，也曾指示经纪人带著「注射阿姨」随行。



韩国舆论哗然：「经纪人是救命恩人」

韩国网友纷纷表示震惊和担忧：「太可怕了，难道不担心自己的身体吗？ 与其这样，不如去诊所戒酒...」、「到这程度的话，经纪人简直是救命恩人啊。 怎么能让身体被酒精和药物浸泡成这样生活呢？」、「酒精成瘾、滥用精神药物到这程度，跟XX有什么区别？ 去医院当然不会这样帮她，所以才非法用药了吧」、「为了朴娜勑本人好，也应该把这件事揭发出来让她停止，不然这样下去真的会出大问题」。

