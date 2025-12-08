韩导演自述遭赵震雄「无理由殴打」、制止后「爆哭」，宣称已原谅！韩各界力挺：请大众停止卑鄙的指责

演员赵震雄因少年期和成年后的犯罪记录被揭露而宣布引退后，社会各界仍持续出现袒护他的言论。 纪录片导演 许哲 透过社群媒体透露自己遭受赵震雄殴打的经历，并表示已经原谅他。

7日，许导演在自己的FB上写道，2014年参加了某部电影的成功祈愿仪式后，当天第一次见到赵震雄。 在乘车移动时，坐在邻座的赵震雄突然毫无理由地攻击他。 周围的人立即制止赵震雄，许导演来不及反击，只记得「在极短的时间内单方面被打了很多下」。

许导演回忆道：「当人们制止他时，他突然开始哭泣。 我很慌张。 这是怎么回事？ 怎么会有这么荒唐的情况。」

许导演要求赵震雄道歉，但只有经纪人来到面前下跪，令他不知所措。 当天晚间，赵震雄向一名年轻演员脸上泼冰块（该演员现在已经成名），当时许导演正在旁边的店铺里等待赵震雄的道歉。 后来，赵震雄以「不记得」为由一直没有道歉，许导演也曾向周围的电影人抱怨，但大家只是说「为什么那样呢？」便一笑而过。

赵震雄退圈后又被指控！演员、经纪人接连出声：片场砸冰霸凌新人、酒驾前科全起底！

最近通过新闻得知赵震雄的过往后，许导演产生了原谅之心，并对逼迫赵震雄引退的大众感到愤怒：「过去我一直对无缘由遭受的暴力感到愤怒。 我感到非常羞愧。 我为什么没有试著去理解这个人为什么会做出这种行为呢？」最后他祈愿赵震雄回归演艺圈。



各界声援赵震雄：「群起围攻的大众才是流氓」

与此同时，多名法律界、文化界人士持续发声支持赵震雄。 频繁出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》等电视节目的首尔大学农经济社会学部教授文正勋，在社群媒体公开长文表示：「如果一个人在付出了法律规定的代价后，仍不能被这个社会接纳为其中一员，那么这个社会究竟是个什么样的社会，我无法理解。」



任教於高丽大学汉文学系的作家金宰煜（音）在他的社群媒体上发文「赵震雄先生，请不要道歉。」他写道：「将十几年前的事情公开，企图毁掉一个正在进行社会生活的人的人生，这就是公益和实现正义吗？」他接著说：「那些像流氓、恶棍一样行事的大众也该停止做卑鄙的事情了。 赵震雄和你们相比完全是正人君子。」

曾任 YTN 广播主播的制作人金惠敏（音）也在社群媒体POwen：「我曾经是一个 X 女人... 我希望赵震雄先生的案例不要让许多过去的 X 女人/X 男人对於向前迈进感到犹豫。 请求赵震雄先生创造一个新的典范。」



更多声援：

赵震雄引退掀「人道争议」！学界吁撤回决定「法律惩罚已结束」 vs. 反方担忧二次伤害

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻