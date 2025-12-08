池睿恩突发不适紧急送医！打完点滴立刻回归《Running Man》，成员们暖心迎接

喜剧演员池睿恩在《Running Man》中因身体状况不佳而前往了医院，节目组将中途离开＆迅速回归节目的画面，全都公开播出而引发了关注。

7日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，接续上一集内容，成员们与许卿焕一起展开统营浪漫旅游竞赛的画面被公开。

在当天的节目中，成员们利用统营生鲔鱼亲自准备晚餐。就在料理即将完成时，池睿恩出现了。她因为身体状况不佳前往医院后，又再度回到拍摄现场。



此前，在上一集（11月30日）播出的内容中，池睿恩因为身体不适离开拍摄现场前往医院。刘在锡表示，为了能参与到两天一夜的拍摄到最后，池睿恩是为了打点滴而前往医院，并在接受诊疗后会再次回到拍摄现场。

从医院回来后的池睿恩为了应对户外拍摄，全副武装。她戴著毛绒帽子，把头和耳朵全部遮住，在打过点滴后气色也明显好转。

池睿恩用明亮的声音向成员们说：「我回来了！」大家看著她接连说出关心的话语。池睿恩回答：「完全好多了。」还问：「脸也变好了吧？」成员们温暖地迎接她说：「更漂亮，气色也变好了。」



池睿恩试图帮忙准备晚餐，但成员们极力阻止。刘在锡说：「『吃货』正好在吃饭的时候回来了。」自然地照顾她的模样，让现场气氛变得更加温馨。

池睿恩此前曾被诊断出甲状腺功能低下症，为治疗与恢复而短暂停止演艺活动。接著她就在休息三周后回归了《Running Man》，并持续参与著拍摄。

▼最后接受惩罚的成员们：牡蛎OPEN～



