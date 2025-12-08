李俊昊三剧连爆！《衣袖红镶边》→《欢迎来到王之国》→《台风商社》，挑剧雷达全开

男星李俊昊 近期演艺之路火力全开，继《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》后，最新剧作 tvN 周末剧《台风商社》 以10.3%的收视率完美完结，他再次用精湛演技圈粉无数。

在《台风商社》中，李俊昊饰演刹那间成为贸易公司社长的「强太风」，从初入职场的青涩新人一路成长到真正的公司领袖，他不仅展现坚定果断的领导力，也把以人为本的温暖特质自然融入角色，让观众感受到角色的真实与厚度。



剧中李俊昊与同事间的深厚友情、与女友「吴米鲜」（金敏荷 饰） 之间互相支持梦想的甜蜜恋情，也被他细腻的情感拿捏呈现得淋漓尽致。 最后一集他带领剧中反派「表现寯」（无真星 饰） 的失败收场，带来极大情绪释放，并以人生百态的深情旁白作结，让观众回味无穷。李俊昊在剧中不仅展现深厚演技，还将舞蹈与歌唱融入表演，全方位展现全能艺人魅力，每一集都能引发话题，持续证明他演技与综艺感兼具的实力。



结束《台风商社》后，李俊昊也将在12月14日从东京起跑，举办「Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO」全球粉丝见面会，与粉丝面对面交流，持续将魅力延伸到国际舞台。

此外，李俊昊的Netflix新剧《现金英雄》也已经定档12月26日，该剧改编自同名热门网漫，是一部主打「我的钱、我的力」的爆笑奇幻英雄剧。 故事描述一名看似普通的公务员，却意外发现——手上握著多少钱，就能获得相对等级的超能力！此设定兼具现实荒谬感与爆笑趣味，被韩网推称「史上最可怜却最现实的英雄」，李俊昊在其中饰演男主角「常雄」。



