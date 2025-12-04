跌破眼镜！SHINee珉豪爆料：神曲《Ring Ding Dong》《Lucifer》当年「被嫌弃」，队友一致最爱是这首！！

人气男团 SHINee 成员珉豪，近日做客张度练主持的网综《Salon Drip》，不仅畅聊新歌《TEMPO》筹备秘辛、赞不绝口，更揭露了当年队友对两首爆红神曲《Ring Ding Dong》和《Lucifer》的真实心声，引起热烈讨论。

新歌《TEMPO》获全体好评！珉豪：好到怀疑人生

珉豪透露12月即将推出SOLO单曲《TEMPO》，大赞是历代所有 SOLO 曲中最满意的一首，并在节目中公开了一小段，现场反应热烈。

珉自认对歌曲 Demo 非常挑剔，常常会不自觉地说出：「感觉有点普通唉？ 没有别的歌了吗？」但这次一听到《TEMPO》就惊为天人，甚至怀疑这么好的歌为何会轮到他。 虽然一度想留作明年的 SOLO 专辑主打，但他怕歌曲被「抢走」（过去曾有类似经验），所以立刻拍板决定！



爆红魔咒？ 成员曾一致不看好《Ring Ding Dong》《Lucifer》

珉豪分享了 SHINee 几首大热歌曲的幕后故事。 他爆料，有些歌曲一开始并不被队友看好，结果推出后却人气大爆，最典型的就是被称为「高考禁曲」的《Ring Ding Dong》和《Lucifer》。 「我们觉得这不是属於我们的歌，从头到尾都不是！」珉豪透露，歌曲爆红后队友们都觉得意外，一度自我怀疑：「难道我们不喜欢的才会红？」

不过，后来队友们很喜欢的《View》也获得大众喜爱，於是推翻了这一怀疑。



对於两首神曲被「嫌弃」一事，韩网评论也十分两极，且大多承认其强大的中毒性：「我是路人，但两首我都超爱！」、「长途开车听直接睡意全消」、「结婚典礼上我眼泪快掉下来，只能在心里狂唱《Ring Ding Dong》」「当时是粉丝，我也不喜欢这两首」、「在学校听完《Ring Ding Dong》率先公开版，跑去洗手间偷偷哭了」、「怎么唱完《氧气般的你》、《姊姊你太美了》、《Juliette》之后，突然变成《Ring Ding Dong》！」、「确实不是 SHINee 原本的风格，我很理解他们为何嫌弃，但或许正是 SHINee 唱出来、 为小流氓感觉的歌曲赋予了端正气质，那种反差感才更吸引人。」



主打曲曾是BoA的？ SM 歌曲流动揭秘

珉豪也分享了SM娱乐制作流程的变化：从前是针对每个团队量身定制，后来变成写好的歌都放在公司里，由急需发行专辑的人优先使用。 例如，2021年SHINee全员服完兵役、推出正规七辑《Don't Call Me》，同名主打歌其实一开始是给前辈歌手BoA，但BoA认为歌曲比较像团体的风格，於是打算交给企划女团GOT the beat。 就在这间隙，SHINee紧急需要发片，这才落入他们手中。



不过，珉豪也强调，他们接到的歌曲其实大部份都很符合SHINee风格，包括《View》和《Sherlock》都是这样的例子。



珉豪的「史上最满意」SOLO歌曲《TEMPO》已於11月下旬拍摄MV，即将在12月15日正式公开。

