赵震雄「少年犯争议」宣布引退，《信号2》还能播出吗？ 剧组杀青陷崩溃：无法重拍亦难以剪辑

韩国资深演员赵震雄近日承认其未成年时期的重罪纪录，并宣布停止所有演艺活动，使得由他主演的 tvN 年度巨作《第二个信号》能否正常公开亮起了红灯。 由於该剧所有集数的拍摄已全部完成，且已进入后制阶段，业界普遍认为，在现实层面，无论是剪辑还是重拍都已不可能。

tvN 20 周年最大企划案，面临崩盘危机

《第二个信号》是 2016 年人气刑侦剧《Signal 信号》的第二季，原本目标在 2026 年公开。 该剧由金银姬作家回归执笔，并集结了原班人马金憓秀、李帝勋、赵震雄时隔十年再度合作，被视为 tvN 电视台庆祝 20 周年所准备的最大型企划。 然而，随著赵震雄过去的「少年犯争议」引发爆炸性舆论，整个作品的未来被蒙上了浓重的阴影。



核心戏份难删除，主演档期难凑齐

问题在於，赵震雄饰演的角色「李材韩」是引导第二季叙事发展的核心人物，戏份占比极高。 一位电视台人士直言：「赵震雄不是配角，而是剧情的中心。 他的戏份量巨大，无法透过简单的剪辑来解决。」并强调，在目前已进入后制的阶段，「物理上不可能将主演从头到尾删除」。

剧组已在今年8月杀青，推动重拍更是毫无现实性：要重新协调金憓秀、李帝勋等顶级演员的档期几乎不可能，亦无法再次投入高达数百亿韩元的制作费用。



三大选择皆有后果，粉丝集体崩溃

目前来看，片方可行的选择大致归纳为三种：按原计划强行播出、延期公开、或调整公开方式（例如只在 OTT 平台）。 然而，无论选择哪一种，都将面临后续影响：

・ 强行播出： 需承受赵震雄所引发的舆论批判压力;

・ 延期公开： 将对制作公司、电视台、广告商造成巨额经济损失;

・ OTT限定公开： 损害该剧作为 tvN 20 周年重点企划的象徵意义。

分析普遍认为，「全面取消」是几乎不可能的选项。



粉丝们受到的冲击也很大。 《Signal 信号》剧迷基础极为稳固，十年来不断被催促拍摄续集，单是制作第二季的消息就令人振奋不已。 如今却因主演的不光彩过往陷入播出困境，让很多剧迷哀叹不已。

据悉，tvN正在对当前状况进行紧急评估，随后将发布正式立场。 剧集已完成全部拍摄，主演却突然退出演艺圈，这次事件预计将成为韩国电视剧制作史上前所未有的案例，观众和业界都在高度关注《第二个信号》的最终命运。

